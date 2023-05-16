東方日報C2：AK Stanley不盲撐　姜濤接封口令

男團MIRROR人氣王姜濤早前在頒獎禮發表謝詞，被黃心穎男友泥鯭在網上留言寸爆，結果與「姜糖」（姜濤粉絲暱稱）展開罵戰。姜濤懶理是非，偕幾位隊友飛往外地出騷，同隊的AK、Ian及Stanley則連日被追問事件，他們未有盲撐姜濤，只望事件早日平息。

姜濤早前出席ViuTV《CHILL CLUB頒獎禮》時發表感性宣言，逐一感激11位隊友，此舉遭樂隊RubberBand鼓手泥鯭狠批，之後大批「姜糖」作出反擊，RubberBand最終跪低道歉。事件連日持續發酵，但似乎無損姜濤的心情，前晚他與Anson Lo、Jer及Edan亮相馬來西亞一個音樂節，並以馬拉話與當地粉絲打招呼。姜濤打頭陣登場，以《Master Class》及《Dummy》展舞功及唱功，他們又合作演出《IGNITE+RUMOURS》，獲當地媒體形容為「炸爆舞台」，台下粉絲瘋狂「着魔」，而他們受訪時明言希望下次齊人到訪馬國。

「道歉有啲嚴重」

至於AK及Ian，前晚聯同陳蕾在亞博舉行《拉闊音樂會》。AK及Ian對「泥鯭事件」不欲多談，AK淡然表示：「每個人都有權利發表感受，阿姜都係，嗰個Moment佢對住我哋講佢想講嘅心底說話，我哋收到晒。如果喺流程上阻到大家，要講聲唔好意思。我哋唔評論泥鯭嘅評論，亦唔方便幫阿姜回應，或者喺呢件事上發表啲新嘅解釋。（對方已經道歉？）道歉似乎有啲嚴重喇，泥鯭可能覺得阿姜喺呢個場合講呢啲唔係幾適合，或者佢想畀個更加好嘅意見阿姜。今年頒獎禮都過咗，希望明年再做好啲啦！」

而Stanley昨日獨自出席公開活動，同樣被問到姜濤與泥鯭的風波，他亦幫理不幫親，語重心長說：「我都有私下同佢（姜濤）講，佢講咩都會有另一種說法，情願佢唔好講，講多謝就算，但又知道佢小朋友忍唔住，都叫佢下次小心啲，前輩嘅提點係啱嘅。」

陳蕾自薦加入MIRROR

而AK、Ian及陳蕾前晚在音樂會上施展渾身解數，除了有Lokman、Jeremy及Alton捧場外，AK的兄嫂騷前更現身粉絲應援區，被大批粉絲包圍並要求合照。3人在台上彈琴、彈結他，AK與陳蕾還合唱《どうして》大晒標準日語。AK又率先獻唱尚未曝光的新歌《Blue Monkey》及《Keep Rollin'》，完場前他們跳唱《RUMOURS》與《REBOUND》，將氣氛推至高潮！一展舞技後，AK表示：「以為你（陳蕾）會揀首難度3星嘅歌跳，點知你一揀就揀4星半嘅！」陳蕾笑說：「咁我係咪可以成為MIRROR第13位（成員）？）」Ian笑言：「直接踢走AK！」AK即反擊：「我假假哋都係副隊長，踢走你先啱！」全場爆笑。

問到他們是否滿意當晚的表現，陳蕾表示：「冇打算向唱跳方面發展，陣間會同舞蹈藝員逐一影合照，因為相信冇下次喇。」提到AK早前出席頒獎禮時不慎傷腳，他透露：「當日換鞋太快着得唔好，唔小心屈一屈，已經好番好多喇！（繼續覆診？）因為太忙，到依家都未睇醫生，一直用肌肉貼治療，今日都活動自如，仲喺後台跑嚟跑去，大家唔使擔心！」

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