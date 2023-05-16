被封「代言王」　炎亞綸自爆交稅1千萬

男團飛輪海出身的台灣男星炎亞綸，人氣一直高企，即使單飛發展，吸金力更是愈來愈驚人，現時主持兩個真人騷節目兼頻接商演的他，單是廣告代言方面，現時手握至少10個，昨日（15日）他在台北出席活動時，估計交稅額接近1千萬台幣（約港幣256萬元）！

在活動上被主持人黃子佼封為「代言王」的炎亞綸，被問到是否繳稅王，以及是否要交台幣百萬元稅款，他即笑說很早以前已是百萬繳稅戶，再追問下他說暫未清楚，但估計要繳交近台幣1千萬元！他更說因為疫情關係，令他放慢步伐重新檢視生活：「比方開始控管收入，對生活掌握更透徹，回到正常生活之後就能更有效管理自己的理財方式。」

對於炎亞綸估計要繳交約1千萬台幣即港幣256萬的稅款，有熟悉台灣稅務的人士推斷，保守估計炎亞綸的年收入是台幣2千萬（約港幣509萬元）至5千萬（約港幣1,272萬）！分析指在個人綜合所得稅方面，稅率最高40%，如果繳款達港幣256萬元，即是年收入至少有台幣2千萬元以上（約港幣509萬元）。若是涵蓋經營公司收入，稅率為20%，保守估計年收入至少要有台幣5千萬（約港幣1,272萬）。