小S女兒拍鼓鼓MV　大玩校園情獲小S大讚浪漫

台灣歌手鼓鼓（呂思緯）的新歌《他一定喜歡你》MV，力邀小S徐熙娣女兒Lily（許韶恩）、ALL IN 5（林裕城）、許傑銘、陳柏安合演，上演一段校園青澀愛情，他是否常當朋友的戀愛軍師？他表示會聽朋友傾訴，但稱不上是給意見的軍事，但自己常幫朋友助攻，他說：「收到朋友喜餅，她因為寫我的人類圖，認識了他男朋友，現在變成老公。」

Lily、林裕城在MV裏演出學生時期純純愛戀，有許多甜蜜悸動的對手戲，首次出演MV，兩人都相當緊張，Lily說：「一開始很緊張、很怕自己做不好，後來跟大家相處過後，心情很輕䯳愉快，謝謝鼓鼓給我機會。」為了演好角色，小S甚至全家總動員跟Lily在家對戲，事前排練果然讓第一次演戲的Lily演出順利成功，她也提及到MV裏印象最深的是和男主角林裕城以及鼓鼓的對手戲，她害羞地說：「有一幕是我要撲倒林裕城的戲，我以為是合成上去，沒想到是來真的，超級害羞！另一個跟鼓鼓對戲，有嚇到，感受滿滿的能量。」

在裏頭飾演戀愛軍師的鼓鼓，對於Lily的表現稱讚不已，連跌倒戲都不怕髒，認真投入，很適合演戲，還是Lily帶他入戲，Lily反倒非常謙虛，直說：「過獎了！」收工時小S還特別傳訊謝謝鼓鼓和工作人員的照顧。林裕城和Lily的化學效應，也讓小S發文直呼：「OMG媽媽也想回到高中，好浪漫喔！」