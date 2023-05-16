有欠專業　櫻井翔避談尊尼事務所性醜聞捱轟

日本著偶像兵工廠尊尼事務所，近日爆出性醜聞。4年前離世的已故創辦人Johnny喜多川，被揭生前曾性侵旗下多名未成年練習生。為了平息風波，現任女社長兼喜多川的姨甥女藤島Julie景子罕有露面，日前透過短片向公眾道歉。

尊尼事務所的性侵醜聞成日本全城熱話，旗下現役當紅偶像的反應，更成外界焦點。昨日(15)，尊尼國民組合嵐成員櫻井翔現身NTV電視台新聞資訊節目《news zero》擔任主播，節目中段播出相關新聞時，櫻井卻突然從主播檯消失，只留下女主播有働由美子單拖主持，她表示：「有關本則新聞安排，經過節目商議後，決定由我報道。」觀眾對櫻井翔的表現相當失望，批評他「選擇性報導新聞，不配主播之名」。

相反，同時段由櫻井翔的主播舊愛小川彩佳主持的TBS電視台新聞節目《news 23》則以首單重點報道，之後小川更表示：「絕不允許性侵害，我們會繼續跟進報道。」強硬態度獲網民大讚。

曾挺身而出控訴遭喜多川毒爪的前尊尼練習生岡本Kauan及橋田康，今日(16日)獲當地政黨邀請現身國會，出席聽證會作供。此外，盛傳有受害人用手機等拍下喜多川性侵証據的「X檔案」，假如內容曝光，恐令尊尼事務所玩完。而起用尊尼藝人擔任廣告代言的兩大型企業，對性侵報道表示遺憾，但未暫有停播相當藝人廣告計劃，而其餘廣告商則持觀望態度。