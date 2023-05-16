啱打卡Café　美味又有品味

每間Café都有自己的定位和方向，食物和咖啡豆拼配都有不同，再加上別致的裝潢，無一不令人舒服寫意，打卡後再坐下慢慢品嘗咖啡、茶湯和茶點，可延續一整日的愉快心情。

寧靜雅致

去Café，吃到一件好味的蛋糕，再來一杯有層次的咖啡，就已令人很滿足。中環新開的時尚精品咖啡店VIVE，室內以不規則曲線配柔和粉色系和木家具，頓時為客人打造了一個寧靜的空間。食物方面分不同種類，早餐系列有澳洲早午餐料理Avocado Toast，Rise & Shine包括有炒蛋、煙肉、香腸、蘑菇及油浸藤茄，配窩夫造型的自家製薯餅，也有用天然希臘乳酪製作的Granola Bowl。主食和小食包括有多款海鮮製作的意粉Uni Mentaiko，素食者可選擇燒茄子的Roasted Eggplant，其他還有牛舌三文治、炸魚薯條和炸雞翼等選擇。甜點有泰國奶茶風味打造的Thai Milk TEA、Pistachio Tiramisu和Banana Bread，自家品牌咖啡豆由哥倫比亞、埃塞俄比亞及薩爾瓦多的咖啡豆混合而成，散發梅子和朱古力等氣息。除了咖啡還有多款茶湯或果汁選擇，讓大家放鬆身心享受美食。

比薩斜塔下歎啡

去意大利，必定要到著名的比薩斜塔一遊，現時想參觀景點不用去咁遠，去將軍澳就得。早前於該區開新分店的Caffè Milani，就以比薩斜塔作靈感設計，店內一幅意大利地圖藝術牆由本地插畫家創作，周邊再加主題裝飾，令人猶於置身意大利。店內提供多款甜品和輕食，牛角窩夫有3款口味，全日早餐有煙三文魚烤焗牛油果、烤南瓜粟米等4款選擇，另外還有款薄餅配搭，咖啡豆來自世界各地包括非洲和南美洲等，飯後來一杯，暢快醒神。新分店亦提供各款麵包，用餐後還可以買麵包回家，延續意式美味。