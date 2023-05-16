《浪姐4》爆是非︱徐懷鈺被職場欺凌　Ella衰多口被圍剿

內地節目《乘風2023》大前日（13日）首播，今季就以台灣歌手徐懷鈺及賈靜雯嘅罵戰最為觸目，真係搶晒其他選手鏡。本身賽前大熱嘅徐懷鈺被狠批偷懶求其，表現失準忘記舞步，又偷瞄隊友動作等，被指累及同隊嘅賈靜雯及陳意涵等，搞到佢要關閉社交平台留言功能。加上有傳佢為接商演而放棄排練，搞到出醜於人前，一人難敵眾口，最近就有台媒稱徐懷鈺遭到節目組「職場霸凌」，並引用大陸編劇祝明網上發文，認為徐懷鈺其實冇對唔住邊個，會被鬧成咁可能係受到節目組利用：「這根本是一次職場霸凌！」更狠批：「要說對不起，也是浪姐4對不起徐懷鈺。」成功令「#台媒說浪姐4職場霸凌徐懷鈺#」話題登上熱搜，吸引1.6億閱讀量！

而另一話題選手、台灣組合S.H.E成員陳嘉樺（Ella），佢今次表演就翻唱越南神曲，勇奪冠軍，同時佢就罕有着上貼身性感短裙仔示人，搞到佢都要出Post自嘲咁有女人味，不過佢就寫下：「《叮叮噹當》甜死我了，組團22年還沒這麼女過，一起叮叮噹當，一起甜起來」點知就引發網友罵戰，狂鬧佢個「女」字有貶低女性之嫌！Ella雖然未有回應，但就靜靜雞將「女」改成「甜」字，亦因為咁「#Ella改文案#」急登上熱搜，同樣有逾億閱讀量。