東冲有料到：關關難過關關過的泰國

關於旅遊泰國，不時傳出一些問題……

例如有旅客說之前出入境泰國往往要花三個小時排隊，感覺猶如置身沉沒的鐵達尼號中、乘客爭相搶奪救生衣般，情況慘不忍睹。另外又有人說由於泰國空氣惡劣，令人染病甚至中風，亦有人說接近攝氏50度的高溫幾乎將人熱死。

但世界每天在變，不好的事情過了一段時間會變好，就如人生一樣。

最近有朋友前往泰國，他說出入境完全沒問題，只需十多分鐘便順利完事。空氣質素方面，由於壞天氣已消失，現在是天朗氣清。至於攝氏50度高溫的情況，現時泰國已踏入雨季，每天總會有地方下雨，就算再熱的天氣雨下過了便稍為變得清涼，所以不用擔心炎熱情況。

還有網民聲稱泰國的船河粉在烹調時加了特別的食材，有人進食後身體感到不適甚至死去，這個只能說是個別事件。曼谷很多吃船河粉的食肆天天都門庭若市，除了遊客還有很多本地人進食，如果真的有大有問題，應該會變成泰國及國際大新聞大肆報道，也沒有人敢吃船河粉了，所以也沒甚麼好擔憂。

也有人憂慮泰國大選當日或前後會有事故發生，但事實證明大選前風平浪靜，大選舉行時沒事發生，大選後也沒有發生大型衝突。雖然政治的事情每天都有如風雲變幻難以預測，不過眼前狀況就是沒問題。

至於兩三年後的狀況則無人能知曉，正如我也不清楚兩、三年後自己的情況，只能今天有酒今天醉。眼前的泰國一切安好，未來也不用太擔心，泰國仍未有問題。

胡慧冲