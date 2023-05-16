方力申孖馮盈盈合作冇同女友備案：唔需要嘅

藝人陳展鵬、林夏薇（薇薇）、方力申（小方）馮盈盈及高鈞賢等，正午出席無綫新劇《逆天奇案2》開鏡拜神。早前於另一劇集內扮演敗家仔的小方，今次「改邪歸正」演生物學教授，且出力協助展鵬及薇薇破案，最終發展成「三角關係」，小方強調戲內與薇薇只是好朋友，不存在「爭女」問題。而其造型與日劇《神探伽利略》內的「湯川教授」福山雅治異曲同工，問到何擔心被指抄襲，他大方回應：「我係演員啫，冇所謂啦，乜都會畀人講。」

小方打趣指自己游泳學校的拍擋，知道他再接劇，即問「唔係又演敗家仔呀？」，深怕影響學校形象，最終得悉細節，自然放下心頭大石。而今日與前緋聞女友馮盈盈同場，問到會否趁機約食飯？小方與盈盈即透露僅得一場對手戲，前者更再次澄清當年只是一張合照，卻惹來美麗的誤會：「即係煲水唔會滾，同埋依家點會有秘密？之前冇相都搵到我真命女友啦。（同盈盈合作，有同女友備案？）唔需要嘅。今次我嘅對白冗長，好多仲要係英文嘅專業名詞，我都要做好多額外嘅功夫，例如上網查正確嘅發音。」

上集被封「國民妖精」的盈盈，今次角色獲「洗白」，劇情交代她鍾情高鈞賢，將有很多甜蜜場口。問到拍劇可擔心影響學業？她透露：「因為已經開始放緊暑假，冇影響嘅。」而高鈞賢被問到早前拍家居片，令豪宅曝光，之後卻被網民踢爆豪宅位處內地而不是香港，懷疑他講大話，高鈞賢大方承認並解解：「背景係我廣州嘅屋企，其實我當時喺度拍緊廣告，而嗰個廣告商係想針對香港客，發生咗呢個錯誤，我都有同佢哋講番。（搞到誤會你喎。）冇所謂。（你好多樓喺手？）香港嘅單位係買嘅，廣州同北京都係租，依家唔係買樓嘅適當時候，況且可能我出年又唔係廣州。廣州嘅單位叫價2,300萬人民幣，我只係租1萬5千蚊，租比較化算啲。」