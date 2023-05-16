朱智賢劉溫馨密實玩水：我哋一把年紀費事嚇人！

藝人朱智賢、傅嘉莉、劉溫馨、黃婉恩、楊潮凱等，今日（16日）在澳門拍攝無綫節目《濠玩夏水禮》。一眾靚女在酒店泳池大玩水上遊戲，朱智賢、劉溫馨、傅嘉莉、黃婉恩對壘，在眾人撥水攻擊下鬥快站一上浮台，雖然玩得投入，但靚女們以T恤密實示人，只騷美腿，認真殺風景。

朱智賢與劉溫馨接受訪問講到打扮密實錫身，朱智賢說：「唔着衫唔得呀，因為佢哋玩得好狼死，啲水好似𠝹刀咁片過嚟，同埋費事嚇親人啦。」劉溫馨則笑言勝在玩得好瞓身。兩人皆指已有多年沒有着泳裝拍攝節目，朱智賢自嘲說：「真係有啲驚，因為疫情個人都懶咗，同埋坐得多，所以積聚咗啲糖分係個肚腩度，都驚啲肥腩唧晒出嚟，嚇親人就唔好，所以之前都去咗跑步，同埋戒咗食甜嘢、垃圾食物。」劉溫馨則指一到酒店已經破戒吃了甜品，笑言應該不會立即變肥。

同屬2013年香港小姐的她們，被問到若有節目要她們以三點式泳裝上陣可有勇氣挑戰？兩人皆耍手擰頭，笑言留給機會新人，朱智賢說：「唔好喇，我哋都一把年紀，費事嚇親人。」漸漸收身的劉溫馨則說：「冇磅過瘦咗幾多，試過有條褲肥到拉唔到拉，依家就着得番。」

擔任主持的金剛指己經有6、7年沒有拍水上遊戲節目，感到很開心，但笑言略嫌女嘉賓穿得太密實：「衣服可以精簡啲，觀眾會睇得開心啲。」近期多到內地工作的他，最近在內地舉行棟篤笑騷，完成大十多年的夢想，講到將棟篤笑搬到香港，他指可以商量一下。早前捲入前女友梁云菲的不雅影片事件，引來網民攻擊，金剛不願多談：「唔講啦，應該講都講咗，冇講完就算。唔睇咪得囉，清者自清。」