陳展鵬發力「箍煲」　林夏薇落閘： 最初係普通朋友

由陳展鵬與林夏薇主演的《逆天奇案》4年前播出時獲得收視，台前幕後今午（16日）雲集電視城，宣布續集正式開鏡。上集交代二人情海翻波，今集更有方力申（小方）「介入」，展鵬自然要更加發力「箍煲」，不過薇薇受訪即「落閘」說：「小方係新朋友，同展鵬開始只係普通朋友。」

展鵬指今次查案及動作戲較多，故事更見懸疑，故追看性十足，薇薇即說：「佢喺廠得閒就會練腿，因為有啲重頭打戲，而我就負責睇番上集溫故知新。」問到何會與「情敵」小方「肉搏」，展鵬說：「唔會，佢仲協助我哋查案，打牙骹就有。」薇薇又透露自己與小方有「出埠戲」，但實際只會站在布幕前拍攝，後期用LED畫面去製造特別效果，感覺特別。至於馬國明會否客串演出，展鵬指不清楚實質安排，二人齊大賣關子。

另外，久違了的梁小冰突然現身，劇內她將夥拍丈夫陳嘉輝，客串演出其中一個單元。小冰坦言已26年未有幫無綫拍劇：「今次我飾演一個潦倒落魄又滄桑嘅黑幫中人，依家呢個造型最靚嘞，大家影多少少相，之後戲份我非常醜樣，觀眾要有心理準備！（係咪一直有戲癮？）如果唔撩我就冇乜嘢嘅，我咪日日煮飯囉，但今次劇本Send到嚟，劇情又非常感人，所以啲戲癮就咁出番晒嚟。要歸功於編審，佢講古仔講得好好，聽佢講完之後，我就答應咗。」

嘉輝角色暗戀小冰30年，他說：「難得可以同老婆一路拍拖一路拍戲，回味吓當年，一齊食開工飯盒都唔錯。」談到照顧兒子，小冰指對方已經16歲，可以「獨留在家」：「佢都唔係好要我陪嘞，成日叫我去同爹哋拍拖。」至於《愛‧回家之開心速遞》似曾「鋪路」讓她加入，她說：「我驚表錯情呀，要人哋真係邀請我嘛，送上門食檸檬唔係幾好。我覺得佢（陳嘉輝）喺戲入面嗰3個仔，真係超級靚仔，我都好恨，但都要問監製係咪想用我先。」