一舞傾城︱蔡潔被霸王硬上弓：第一Take已經見血！

女星陳法蓉、蔡潔、鄺潔楹、陳星妤等演出新劇《一舞傾城》昨晚（16日）首播，劇情似乎有點重口味，首集已有蔡潔差點被李嘉霸王硬上弓戲份，她更被扯爛絲襪，狀甚慘情，她受訪時表示，拍攝該口時未有受傷，反而對手李嘉被枱上的玻璃弄傷：「第一Take佢已經血流不止，大家都唔知點算好，呢個時候男人就會發揮好Man嘅魅力，佢完全係唔Care個傷口，最後好順利地拍晒。」更指大大隻的李嘉其實是大細路：「我睇落弱質纖纖，阿嘉就好大隻，但我哋現實相處當中，佢只係細路仔嚟，性格好可愛，有時反而我仲Man啲。」

為了今次角色，她於開拍前請教一位曾在夜總會工作的朋友：「我捉住佢問咗好多，聽咗好多真實故事之後，令到我對角色多咗好多Connection，亦參考咗大美人鍾楚紅嘅作品，佢都演過類似角色，真係太靚喇。其實當你化晒妝、整晒頭換埋戲服，一行入個景就會自然代入咗個角色，好享受拍攝過程。」劇中演「媽媽生」的陳法蓉則霸氣演出，獲網友讚身材Fit到漏，對此她說：「好多朋友都知道我係一個淨係食同瞓嘅人，基本上係冇做任何Keep Fit嘅運動，感謝爸爸媽媽遺傳咗咁好嘅身材畀我。」