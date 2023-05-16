河智苑辦畫展：透過無臉人表達數碼世界人際關係

韓星河智苑於8年前開始醉心畫畫，上月在首爾舉行首個個人展覽，名為「INSTANT: The beginning of relationship」，她希望把展覽帶到海外，並與當地藝術家合作，並透露成立藝術品牌Art Space Polarpo，希望將來舉辦超越視覺的展覽。

河智苑接受訪問，透露自小喜歡上課時偷偷繪畫，又喜歡把家裏的小電器拆散再組裝，她說：「我好似一直都想表達某些東西，後來我對演戲有興趣，透過演員呢個職業去表達自己。大約8年前，有一日我突然又再開始畫畫，有時會坐車喺路途中畫素描，大約4年前認真地去做，然後就舉辦咗今次個人畫展。」她又說：「作為演員，我經常深究自己點解會做演員？應該做甚麼？開始探索，想更了解世界，甚至苦惱我可以貢獻甚麼去製造一個美麗的世界。過程中，我決定透過作品去表達我眼中的世界。」

「今次展覽主題『關係的開始』，關於呢個數碼時代裏嘅人際關係。我作品中糾纏一起嘅無臉人，就係代表數碼世界。喺數碼世界裏嘅關係可以好簡單、多樣化、方便，但同時又可以容易地斷絕。我哋要了解多啲呢個世界，好好建立人際關係，從而令我諗到以『關係』作為今次展覽主題。」河智苑坦言希望到海外舉行展覽，甚至與當地藝術家合作。今次畫展是她新成立的藝術品牌「Art Space Polarpo」頭炮項目，她說：「對我嚟講，成立呢間公司係一個好大嘅企劃。Polarpo係一個讓參觀者透過五個感官去享受展覽嘅空間，脫掉鞋子、聞着香味和聽着歌。我嘅目標係創造一個不單止用視覺，仲可以透過唔同感官去欣賞的展覽。將來如果我再舉行展覽的話，我會準備一個超越視覺元素、觀眾參與度更高、更多同感嘅展覽。」她承諾會繼續挑戰自己，創造更美好的世界。