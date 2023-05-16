任賢齊北京開騷搵王寶強做嘉賓　圓對方Fans夢

歌手任賢齊剛完成北京兩場演出，在第2場更有演員王寶強擔任嘉賓，小齊20年前拍電視劇《楚留香》時，王寶強還是個臨記，跑上去跟偶像合照，隨後努力追夢，早年2人在電影《火龍》同場演出，並結成好朋友，2人今年一次頒獎禮上又再碰頭，寶強在訪問中表示最愛小齊的歌，如果能跟齊哥互動連個唱一個，就太開心啦，還對着鏡頭唱了幾句「對面的女孩看過來」。小齊看到了他的採訪視頻，為他圓夢，主動邀請他：「我北京演唱會，你就人來當我嘉賓好嗎？」寶強即刻答應，上台跟小齊合唱《我是一隻魚》及《對面的女孩看過來》。

王寶強台上說：「齊哥，真的非常非常感謝你，我是你歌迷，也是你影迷，二十多年了，我等這一天等很多年啦，今天晚上真的實現了我的夢.....我剛在後台，你唱的每一首歌，我都聽得想哭，我告訴自己不能哭，不能哭，待會還要上台....齊哥，你的歌真的是陪伴了我整個青春，我的青春又回來啦。」然後激動擁抱小齊。

事後寶強更在社交網寫道：「這天等了好多年終於和小齊哥站在舞台上一起唱歌了。真的是又緊張又激動又開心，在後台聽小齊哥演唱時所有的回憶浮現，心情忍不住要淚奔，想起曾經少年時的點滴，這代表的是我們一代人的青春啊！小齊哥我們永遠支持你，兄弟永遠愛你。」他又把珍藏二十多年前，當臨記時跟小齊的合照發給大家看。小齊演唱會上都有讓觀眾點歌單元，演唱會第一天，剛好與奶茶劉若英同步，奶茶在上海開唱，小齊就在北京，奶茶特意拍了點唱視頻，嚷着要聽小齊的《花太香》，而小齊不單為她唱了，還跟全場觀眾跟他一起，大合唱《後來》送給奶茶讓她加油。

小齊北京的演唱會，本應是3年前做的，因疫情延到今天才能舉行 ，所以歌迷都寫大字報「等你十年啦，你才回來。」演唱會上三十多首歌，台下歌迷都是跟小齊從頭唱到尾，大合唱的歌聲都差點蓋過小齊台上的歌聲，震撼整個五棵松體育館，歌迷都叫他唱到八十歲，到一天他唱不動了，開一次觀眾大合唱演唱會，相信大家也可以為他唱完所有曲目，小齊謂真的很感動，他都會把所有大合唱的歌聲帶回家，永藏心中。