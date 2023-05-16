菊梓喬舞衣太性感怕走光：着咗好似冇着一樣！

歌手菊梓喬（Hana）本月20及21日在九展舉行一連兩場「菊梓喬Hanafinity演唱會2023」演唱會，今日（16日）在葵涌進行第2次Band Rehearsal，距離開騷還有4日，她心情緊張、期待又攰，因為今次演唱會要跳舞，排了N次舞令她身心疲累，自爆近日下雨致風濕發作，頸和腰都腫起來，希望開騷當日放晴能消腫：「其實今次跳舞唔多，不過自己跳舞唔叻，要花好多時間練舞。」

由於要長時間排練，導致冇時間做運動Keep Fit，她擔心舞衣太性感易走光：「啲舞衣着咗好似無着一樣，好冇安全感，擔心會走光，所以我要求加布防走光，自己又怕凍會貼暖包。」她透露舞衣重達6、7磅，孭上身頗吃力。問到是否到性感底線？她笑言未到底線，今次相比4年前開騷，性感度達7、8倍。

問到會否邀請緋聞男友吳卓羲（Ron）同台合唱，她支吾以對，直言不敢，笑指對方太貴請不起，又藉口看不清台下觀眾為由，就算對方出席睇騷也不構成壓力，問到是否因為歌衫太性感不邀請Ron來看騷？她沒好氣：「妖！我都唔係嗰啲性感，人哋就會流鼻血，我啲性感只係還可以。」提到選擇520開騷可趁機向Ron傳達愛意，她解釋只是剛好有檔期，若可選擇寧願選在生日開騷，透露有意11月再開騷，希望有期。