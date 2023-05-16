三野宮鈴 美乳兔女郎

兔仔一向予人溫馴可愛嘅印象，所以唔少靚女為咗討人歡心，紛紛化身兔女郎出騷、拍片或影相，而喺日本寫真界就有一位性感兔女郎叫三野宮鈴，唔止樣貌甜美，仲要係肌膚白嫩又好波，簡直係人見人愛！

樣甜身材掂

俗語有話「一白遮三醜」，若然本身係靚女，加埋白晢嘅肌膚，往往能散發出一陣「仙氣」，足以令老中青男士都為之神魂顛倒。數到現役寫真女優中嘅代表人物，筆者第一時間諗起Meiri同似鳥沙也加。至於今年20歲嘅三野宮鈴，可以話係白滑靚女中嘅新勢力。先講個樣，鈴妹嘅五官算係生得標致，稱得上眉清目秀，甜美得嚟又有啲氣質，每當露出笑容，即散發出令人融化嘅治愈能量！講到身材，同樣惹人垂涎，一來凹凸有致，二來冇咩贅肉，最重要係肌膚色澤純白，用眼睇都已經Feel到又嫩又滑，手感一流！

發展瓣數多

三野宮鈴讀緊高中一年級嗰陣，已經有份參與網絡電視台嘅真人騷，而呢個節目係以戀愛為題材，佢喺鏡頭前嘅表現親切又討好，不時流露出含羞答答嘅神態，令好多觀眾都讚好，話佢好似一隻小白兔咁得人鍾意。之後，鈴妹開始做雜誌模特兒，上年參加選美活動「雜誌小姐2022」，雖然未能躋身三甲，但就攞咗個「讀者特別獎」，仲有機會同其他得獎佳麗拍攝電影《再見厄律曼托斯山》添！除咗拍寫真同拍電影，鈴妹嘅發展路數相當多，好似做主持同演出朗讀小說劇場。阿妹咁勤力，其他寫真妹真係未必夠佢撈！