【是日通勝】

農曆三月廿八

癸卯年 丁巳月 乙亥日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午9時至11時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：破屋、壞垣

忌：嫁娶、栽種

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、4、34

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：愛情運差勁，過多遷就易令伴侶得寸進尺。

金牛座：助人為快樂之本。幸運之神不會待薄好人。

雙子座：爭取好姻緣要靠自己，勿再停留暗戀階段。

巨蟹座：珍惜眼前一切，保持心境開朗，運氣不會差。

獅子座：感情遇波折，紫色衣着有助提升個人魅力。

處女座：幸運指數第一位，是時候多做有意義的事。

天秤座：不要事事指望別人幫忙，最緊要做好自己。

天蠍座：做任何決定都要三思，才可避開破財危機。

人馬座：做人忌心浮氣躁，無論何時都應保持冷靜。

山羊座：工作運不錯，趁機加把勁，可獲理想回報。

水瓶座：長命工夫長命做，勿為了工作而賠上健康。

雙魚座：自私冇運行，有可能成為同事們的眼中釘！

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）蛇 是非多

鼠：靈感不斷，工作表現好得令人刮目相看。

牛：人際關係受挫，注意自己的言行舉止。

虎：事業上遇到貴人，不用再孤軍奮戰了。

兔：腦筋轉數快，專注於工作，易獲佳績。

龍：工作表現不錯，要謹記滿招損謙受益。

蛇：是日沖煞，要注意言行，以免惹是非。

馬：抵抗力下降，勿操勞過度，注意健康。

羊：溝通力強，利於找工作，成功機會高。

猴：財運差，易因財失義，防人之心不可無。

雞：事業與財運俱佳，付出愈多，收入愈多。

狗：愛情運極旺，已婚者好好享受二人世界。

豬：反應遲鈍，給小人可乘之機，吃盡苦頭。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

逆境之寶「綠幽靈」

全球疫情反覆，不少朋友的心情受到影響，擔心稍為穩定的工作又要面對另一波衝擊，甚為煩惱。水晶中，綠幽靈除了有正財運的作用，更可以強化面對逆境的勇氣。

綠幽靈的晶體清澈秀麗，水晶內出現千姿百態的聚合物，觀賞價值極高，有些晶體會有大量綠色物聚集在一起，被稱為「聚寶盆」；它又被稱為「鬼佬財神」，與鬼怪並無關係，主因其綠色與美元鈔票的綠色相似，因此被認為是外國人的財神。綠幽靈主正財，可以加強個人的事業及財運，提高工作上遇到好運氣及機會，甚至會得到貴人扶助，努力工作下有更大的回報，增加個人自信，提升表現及領導的才能。

傳說中，希臘英雄忒修斯帶着海神送贈的綠幽靈，遠走尋找父親，途中不畏困難，綠幽靈在晚上發出耀眼綠色光芒，亦令樹林內的毒物不敢靠近。最後成功找到父親，並且擊退敵人，成為雅典的國王。

綠幽靈有強化內心正能量、驅走邪氣及負面情緒的作用，協助面對逆境，有助平穩精神狀態。