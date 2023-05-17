娛圈單打︱人紅梗係是非多　兄弟也暗叫收聲

樹大招風雨，人紅是非多。「人氣王」姜濤自從在CHILL CLUB頒獎禮攞獎時逐一向隊友「示愛」後，堪稱一石激起千重浪。粉絲大讚他真誠，但也有網民覺得他扮嘢，似大佬訓話，尤其自揭和部分「兄弟」成年都唔傾一句偈，更讓人驚訝12子關係原來如此疏離。

最「精彩」當然是引來RubberBand鼓手泥鯭在個人Fb句句有骨寸到行，遭姜糖全面進場圍攻，結果RubberBand要發道歉聲明跪低，豈料又招來一班「塘邊鶴」加把口聲援，七嘴八舌，好不熱鬧。

好啦，風波近日總算逐漸平息，隊友Stanley被問及睇法時，坦言曾私下叫姜濤收聲：「情願佢唔好講，講多謝就算數」，皆因「講咩都有另一種說法」，而且「前輩嘅提點係啱嘅」；但又表示姜濤「小朋友」，未必會聽。

咦咦咦，正所謂說話聽聲，鑼鼓聽音，言下之意，係咪連隊友都頂唔順姜濤講多錯多，行為幼稚呢？至於「前輩嘅提點係啱嘅」，又係咪認同泥鯭所言呀？嗱嗱嗱，有此解讀並非本欄無風起浪，而係人在職場，特別係身處娛樂圈是非地，講錯一句說話足以被推到輿論風口浪尖，好似當年蔡楓華就因為一句「一剎那光輝唔代表永恒」，連自己的大好前途也葬送。

所以話，做人處世，說話舉止要識分輕重，知所避忌，否則開口夾着脷，只會言多必失。在粉絲聽來好真的說話，當事人聽來可能非常刺耳。試想想，當其他兄弟載浮載沉之際，由人氣王講出的示愛心底話，隨時只會變成晒命，惹起誤會就唔好啦！