「奇異博士情人」麗素麥雅當絲親解為一個原因狂推賣座片

現年44歲的加拿大女星麗素麥雅當絲(Rachel McAdams)2004年憑愛情片《忘了.忘不了》(The Notebook)走紅,雖然後來亦拍過《奇異博士》(Doctor Strange)和《神探福爾摩斯》(Sherlock Holmes),但「紅戲唔紅人」,她因三番四次婉拒多部大片的邀請而未能令她爆紅。

最近麗素接受訪問時就自爆她當年是為了多些時間陪伴家人而推卻多部電影,她當年推卻的大部分成為後來的賣座片包括《穿Prada的惡魔》(The Devil Wears Prada)、《新鐵金剛智破皇家賭場》(Casino Royale)、《職業特工隊3》(Mission: Impossible III)、《鐵甲奇俠》(Iron Man)以及《特務S嘜》(Get Smart)。她說:「我因為沒有利用給我的機會而感到內疚,因為我知道我處在這樣一個幸運的地方。但我也知道這不太符合我的個性和我需要保持理智的東西。我為甚麼要那樣做?花了很多年才明白我當時是根據直覺而做。」

與編劇男友Jamie Linden育有兩名子女的麗素目前兼顧母職以及電影事業,拍攝新片《Are You There God? It’s Me, Margaret》時,她剛生完女5個月,她自爆要在拍攝埋位同休息期間不停泵奶,她笑言自己變為一架「泵奶機器」。