激動到喊　梁諾妍日本跑半馬拉松衝個人最佳成績

藝人梁諾妍雖然已經做了媽媽，但對跑步熱血程度有增無減，除了參加香港馬拉松，近日更到日本參加輕井澤半馬拉松賽事，更在賽事得到「PB」（Personal Best）個人最佳成績，難怪激動到爆喊。她在社交網分享說：「唔係同別人比賽，而係同自己比賽，唔係要跑得比別人好，而係要跑得比以前的自己好。跑步是最公平的，付出幾多，跑步成績就係咁多，我知道我資質不好，將勤補拙，盡力一有時間就練，我太喜歡跑步了，每一次訓練我都好enjoy。」

梁諾妍指今次雖然是跑半馬比賽，實際上比全馬辛苦太多：「雖然短一半，但係目標係每公里要跑快30秒。大膽啲開 1hr45嘅 pacing（即5min/km)，頭16K都keep到，之後有啲drop，一跌跌到，跑到16K 已經係開始用意志，到18K兩腳小腿開始想抽，我心諗求吓你等我跑完先抽，生生性性 please，到最後1K望見家鄉，咩粗口都喺晒心入面，同叫自己堅持呀喂，再唔衝就PB唔到㗎啦，估唔到自己可以喺最後1K衝到4分39，跑完後都差啲企唔穩，回返氣先開始好激動。」

衝過終點回氣後她為自己突破4秒而超激動：「輕井澤半馬拉松完走時間1小時45分33秒，我PB了，比我2019 年喺烏茲別克做嘅時間快 4秒，今次未跑前真係覺得我呢世都唔會再PB到烏茲別克個時間，真係好黐線，係辛苦得返嚟做到自己目標成績嘅喊，係呢幾個月一直自己努力堅持訓練嘅喊，仲係估唔到自己生完 Sir face 後都可以做得到而喊，4秒我已經好滿足，那怕只快1秒，都係比以前嘅自己進步了，好耐冇試過完走雙腳可以抽筋抽得咁勁，我諗我真係用盡奶力去跑的了，做人最緊要有目標，所有嘅辛苦所有嘅痠痛都係值得。」完成比賽後她除了第一時晚打電話給老公洪永城報喜外，更決定多留兩日繼續行街買東西送給寶貝女兒「sir face」。