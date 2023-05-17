「星爵」Chris Pratt母親節感謝老婆　獨漏前妻被網民圍攻

漫威超級英雄角色「星爵」男星Chris Pratt主演的《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）近來橫掃全球票房，他周日（14日）趁住是母親節貼老婆嘉芙蓮（Katherine Schwarzenegger）、外母以及母親的照片，並留言答謝3位母親，卻偏偏沒有提及為他誕下大仔Jack的影星前妻安娜費莉絲（Anna Faris），因而被網民留言炮轟是「負心漢」！

他在社交網站留言說：「祝所有的母親們母親節快樂，今天我尤其感謝嘉芙蓮，你是一位美好的伴侶、提供我如此幸福的人生，我們的兩個女兒有你是何等幸運。」而他亦謝謝自己的母親與外母，但沒有提及前妻。網民留言串爆Chris：「忘了某某...安娜，母親節快樂！」另有網民說：「那Jack阿媽呢？畀你第一個孩子嘅人？真係令人作嘔！」

Chris與《搞乜鬼奪命雜作》（Scary Movies）諧星安娜於2009年結婚，2人育有1子，可惜2018年2人離婚收場。Chris繼而與影星阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）的千金嘉芙蓮拍拖並於2019年結婚，2人誕下兩名女兒。