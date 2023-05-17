Aka周慧敏作藝術交流　化身導賞員親自講解

藝人Aka（趙慧珊）最近在上環為舉辦最新個人畫展，畫展持續2星期，她說：「如果咁啱我喺度，我會親自為大家講解。」周慧敏（Vivian）就專程去捧她場，令Aka相當驚喜，她在網上分享道：「知道Vivian有很高的畫畫造詣，感謝您的到來，細心的耐心的，細閱每一幅作品，並猜到了大部分得意思，珍貴的藝術心靈交流之餘，也從Vivian提出的問題當中，令我更了解到她喺藝術層面上的獨到見解，很多活潑可愛嘅諗法，很有意思，很多鼓勵的說話，我會繼續努力。」Vivian給她很高評價，回話：「非常欣賞妳的作品，創作力很強，這是一個必需要觀看的作品展，so proud of you Aka！」

Aka花了大半年時間籌備今次展覽，她說：「其實都趕嘅，因為當時朝早為HOYTV拍飲食節目，夜晚就要排舞台劇，每晚12點返到去就要趕畫，今次最難地方我係用咗0.03最幼嘅筆畫，每幅畫都有特別嘅意思嘅。」

Aka特別介紹其中一幅畫「骷髏頭」畫，代表過去傷心或遺憾不堪的事，浸在水中如同養份，透過骨髓將營養輸送出去，令我們有個綻放人生，而水喉滴出來的初生BB，想帶出無論你過去幾開心或不快樂，用你的養份可以成為人生經歷，讓你每日都似初生嬰兒咁面對住世界，她說：「只要你一日仲活喺度，你都可以當自己係new born baby。」

另一張「大鐘」她想講時間，齒輪不斷轉動，人類再叻都無法停頓時間，而她將個時間停留在2點15分，即是她的生日數字，她說：「每年生日我都唔係好想過，因為唔想老，但點樣去鎖住，搵條鎖鏈圍住佢，精靈喺度盪鞦韆，佢呢份單純嘅快樂，就好似細個去遊樂場玩，呢個快樂畀我覺得可以停頓下來，而下面最原始嘅漏斗計時間，時間流失係一定嘅，我哋唔好覺得太沮喪，如果過得有意義，下面都會有朵花，而最上面嘅有翼天使，想講喺時間面前人人平等，所以幅畫叫《Time Passage Nothing》。」