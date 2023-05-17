IU李政宰撐景福宮時裝騷　午夜派對噪音擾民驚動警方

昨晚（16日）有國際時尚品牌破天荒在韓國歷史地標景福宮舉行時裝騷，邀請大批紅星出席，包括IU、新敏娥、李政宰、高素榮、金喜愛、金慧秀、林智妍、李帝勳、鄭京浩、李瑞鎮、具教煥、李東輝、女團NewJeans成員Hanni、女團aespa成員Winter，再加上美國女星狄高達莊遜（Dakota Johnson）與美國女星Elizabeth Olsen等「外援」，令會場星光熠熠。

時裝騷結束後，眾星移師附近大廈舉行After Party，一直玩到深夜，附近居民卻被巨大噪音騷擾，有網民上傳現場拍攝的視頻，顯示幾輛警車在接到噪音報告後停在大樓前，並寫道：「砰砰砰地打到深夜12點，警察出動了，原來這就是在景福宮舉行的時尚晚會。」亦有網民留言指整個舉辦活動的大樓內部都亮起燈光及激光，音樂播放聲量非常大，甚至相隔很遠的大廈都能聽到。有網民寫道：「我想我要發瘋了，不知道他們為甚麼讓那個音樂在外面響起，現在已是晚上11時半，作為時尚品牌不應該表現得像一家奢侈品公司嗎？」

另有網民表達不滿：「在代表國家文化資產作為時裝騷場地，將名人移動到附近場所舉行晚會，限制街道並封鎖居民通道，租用露天平台唱歌跳舞，似乎名人被視作新貴族看待。」亦有人直言演唱會也不會舉行到這個時間，這不是大型聚會，而是一場時裝騷晚會，警察都管不了，更有網民將怨氣遷怒至出席的名人，炮轟出席的名人對市民造成滋擾！