李聖經保養貼士　跟女神養成白滑肌膚

近期熱播的韓劇《浪漫醫生金師傅》第三季，讓韓劇迷非常驚喜。除了劇情非常吸引人之外，男女主角的互動也很有火花。女主角李聖經從模特兒轉戰演員，憑着一副天使面孔與高挑的身材在一眾韓劇女演員中突圍而出，她標誌性的淺褐色瞳孔更是讓人印象深刻。李聖經透露，她其實是保養狂魔，原來女神的好皮膚與好身材，也可以通過後天保養維持，以下為大家公開女神的護膚秘訣。

做好充足肌膚保濕

李聖經除了出演多部知名韓劇，她的另一個身份還是很多護膚品牌的代言人，好膚質受到很多人認證。李聖經分享保養秘訣之一就是隨時隨地為肌膚做好保濕。做保濕的方法有很多種，包括空餘時間敷補水面膜、早晚的保養步驟中加入、日常隨身帶着補水噴霧等。李聖經會在晚上厚敷一層補水乳液，睡醒之後再用清水洗淨，就能讓肌膚光滑飽滿。

重點打理唇部

除了淺褐色眼睛，嘟嘟唇也是李聖經的面部特色。因此她也非常注重唇部保養。例如在睡前10分鐘敷唇膜，讓唇部彈潤有光澤。平時出門不只是塗潤唇膏就可以，而是會特別挑選使用擁有防曬系數的潤唇膏，能夠有效預防唇色變深、減少唇紋等唇部肌膚老化問題。

泡啤酒浴

李聖經還有獨門的全身保養秘訣，先前在韓國的熱門綜藝節目《拜託了冰箱》上向大家分享，她有泡啤酒浴的習慣。雖然非常奇特，但卻有她的道理，李聖經解釋道，啤酒當中有抗衰老的成分，而且酵母等元素能夠帶來美白肌膚的效果。而且熱水澡可以放鬆身心，身體的毛孔還會張開更容易清潔。大家不妨學習女神泡啤酒浴，養出白滑肌膚。