被視為「衝奧」之作　阿當哉華新片演「車神」法拉利勁神似

美國男星阿當哉華（Adam Driver）之前在《GUCCI名門望族》（House of Gucci）中飾演Gucci家族後人Maurizio Gucci，不知是否演上癮，早前他在全新傳記片《Ferrari》中再演另一意大利傳奇人物賽車手法拉利（Enzo Ferrari）。

由於影片故事背景為1957年，所以他需要化老妝飾演老年的法拉利。當時已完成賽車手生涯的法拉利與妻子Laura共同創辦的車廠陷入財困加上喪子之痛令他們的婚姻出現危機。他決定沽注一擲在意大利參加名為Mille Miglia的經典千里賽事，結果好不幸發生慘劇！法拉利車隊的一架汽車在比賽期間因失控發生嚴重事故，導致車手Marquis Alfonso de Portago、助手和12名觀眾死亡。Mille Miglia賽事隨即停辦20年直至1977年才復辦。阿當被外界一致睇好有機會憑法拉利一角而繼2020年《婚姻故事》（Marriage Story）再度獲提名來年奧斯卡金像獎最佳男主角。

除了阿當之外，西班牙影后彭妮露告絲（Penélope Cruz）飾演法拉利的妻子Laura Ferrari。而美國女星莎蓮活德麗（Shailene Woodley）就飾演他的妾侍Lina Lardi。