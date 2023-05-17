【簡潔生活學】這位媽媽勝在夠「狠」

剛過去的周日是母親節，今年我因身在日本而未能跟孩子們一起度過。一向以來，母親節比起父親節較為重視，無他，單是十月懷胎那種苦況，實在犧牲太多。而母親這份「工作」基本上24小時運作，全年無休，除非有工人姐姐幫手，否則洗衫煮飯打掃溫功課令人很崩潰，所以365天，除了生日外，母親節當然也要「放大假」。

我自己絕不會忙足24小時，不計睡眠時間，每天都必須要有「me time」，做自己喜歡的事，給自己放鬆「叉電」才可照顧自己及家人。不過，我認識一位雙職母親也很厲害，成功培養孩子從小開始自動自覺執拾及分擔家務，變相她有更多時間享受人生。

這位朋友W，一向很獨立，年輕時已一個人四處跑，最初還以為她是個不婚主義者，但閃婚後竟然3年抱兩，當孩子升上小學不久後就重回職場，她一早跟丈夫協議要分擔家務，孩子們便從小明白到父母的角色並非傳統的「男主外女主內」，而小孩從幼稚園開始，W就已訓練他們學習執拾玩具圖書，否則不會讓他們玩耍。當孩子升上初中，就要求分擔家務，例如：洗衫、吸塵、煮飯等。她認為當打理家務變成生活習慣，加上在分工之下，也不會覺得是件苦差。

早兩個月，W因意外需要住院一段日子，住院期間，她心裏雖然擔心家人的生活，不過同時間也很放心，因為孩子經過長時間訓練，有次細女更煲湯給她，讓她很安慰，月初亦康復出院。她說，曾經有人認為她對孩子太「狠心」，不過她堅信當初的決定，同時很感恩孩子很懂事、性格像她夠獨立自主。相信今年的母親節，對她來說特別有意義。

Profile：Kitty Wong

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