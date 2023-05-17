新劇孖關智斌做情侶　葉璇自爆私下互叫BB

久違了的葉璇特意返港，聯袂謝安琪、賈曉晨（JJ）、關智斌（Kennny）及陳靜等，拍攝ViuTV新劇《法與情》，台前幕後今午云集葵涌開鏡拜神。葉璇透露自己已3、4年未有返港，接演新劇因覺得角色很大挑戰：「我演一個老人院老闆，雖然有錢但從來未拍過拖，今日呢套戲服已經算靚。為配合角色，我仲主動提出要素顏出鏡。」

戲中關智斌（Kenny）為她洗心革面，二人的感情線卻「點到即止」：「冇親熱戲，好羨慕JJ同Kenny有床戲。我都有床戲嘅，Kenny瞓喺病床，我去探病囉，哈哈！不過我哋依家傳短訊互叫BB，希望盡快入到戲。」問到與圈外男友的相處，葉璇終掍「未婚」，但感情穩定，但暫時未有結婚打算。對於外傳她大肚，葉璇打趣：「有咗錢咋？生BB都會考慮嘅，順其自然啦。」

提到早前網上帶貨，被網民嘲笑身材走樣似大媽，葉璇則大方回應：「其實帶貨都係做騷，演出梗係有造型啦，如果唔可以扮醜樣，即係唔專業，影到話我有肚腩係角度問題。」

至於扮演大律師的謝安琪（Kay）今日清晨6點已到場開工，拍攝法庭戲。她透露：「我係余安安嘅徒弟，要挑戰佢退休前打官司嘅連勝紀錄。今次對白有好多法律上嘅專業名詞，開工前花咗好多時間做功課，亦有向律師朋友問。」Kay坦言上次拍劇，已是約8年前的無綫劇《殭》，問到她是否在家捉老公張繼聰練戲？她答：「冇，怕影響大家嘅感情，不過佢呢排休息，可以經常嚟探班，嗰日喺唐7樓開工，事前我同佢講，如果行咁多層樓梯嚟探班就係真愛，點知佢真係出現喺我眼前，好有誠意。（佢上次去日本拍戲，最終買咗啲咩手信畀你？）一個木製嘅卡片套，佢開始染到文青feel，又睇咗報紙知我點同記者講，梗係識做啦。」