汽車保險多少少啱啱好：車匙唔小心跌爛都保得住？

有時因為唔小心跣手而跌爛車匙點算好？中國平安網上汽車保險的指定全保計劃幫到你！（客戶提供）

【特約報道】路上意外難預計，相信各位車主或曾遇過車匙意外損壞、遺失或被盜竊而要更換的情況。當緊急狀況發生時，應如何是好？汽車保險幫到手嗎？

其實只要持有一份貼心實用的汽車保險，車主們便不用太擔心！中國平安保險(香港)有限公司的網上汽車保險指定全保計劃附有3重額外保障，當中包括「車匙延伸保障」，可賠償在香港特別行政區（HKSAR）內因意外損壞、遺失或被盜竊車匙的更換費用，全年最高賠償總額高達 HKD8,000（每個保險期內）。而且投保人索取車匙更換報價並提交相關文件給保險公司後，保險公司將於1個工作天完成批核，簡易特快。想了解更多詳情，就立即睇片《多少少啱啱好EP2：最緊要車匙》啦！

另外，中國平安網上汽車保險的指定全保計劃除了上述提及的「車匙延伸保障」，亦包括「擋風玻璃保障」及「24小時路面緊急支援服務」（如拖車及更換後備輪胎服務），汽車保險保障多少少，卻能與車主們分擔一般較常遇上的煩惱，實在是「多少少啱啱好」！

中國平安保險(香港)有限公司的網上汽車保險提供24小時服務，讓大家可隨時隨地進行網上即時報價及投保汽車保險。所有投保條款均可於網站內查閱，最快5分鐘完成投保，投保過程無需遞交任何文件，即時批核電郵出單。提提電動車車主們，中國平安網上汽車保險現更大力推動電動車保險，並接受大部份電動車型號投保全保！想了解更多私家車保險或優惠詳情，記得上返中國平安保險(香港)網站睇吓喇！一切資料以網站內容為準。

■ HK$300推廣碼：ONCC300

■ 有效期：2024年3月31日

免責聲明：以上資料由中國平安保險(香港)有限公司提供。東方報業集團有限公司並非香港持牌保險中介人，亦不是中國平安保險(香港)有限公司的保險中介人。本宣傳資料只供參考之用，並不構成保險合約的一部分。詳情請向中國平安保險(香港)有限公司查詢或查閱相關保單文件(包括產品小冊子及保單條款)。