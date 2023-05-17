李克勤邀郎朗任限定嘉賓：歌迷真係好有福！

李克勤《弦續》港樂演唱會舉行第四場，請得內地鋼琴家郎朗擔任嘉賓，兩人合作《深深深》及《我不會唱歌》，震撼紅館1萬2千位觀眾，但這個「期間限定版」只此一日。記得

於2003年，李克勤與郎朗合作《我不會唱歌》一曲時成經典，至今仍是不少歌迷至愛，克勤特別邀請遠道而來的郎朗任嘉賓，台上克勤說朋友的定義是：「無論個朋友喺幾遠地方，一個電話，一個短訊，佢會搭好耐飛機、車返嚟，只做一晚演唱會嘉賓。呢個朋友好特別，佢唔識唱歌，但係佢係國際級。」

克勤續謂：「20年前我哋合作過一首歌，呢首歌唱到今日我仲唱梗。當我知道佢今日肯嚟做嘉賓，開心之外，亦感覺到個份誠意同友情嘅可貴。希望大家用最熱烈嘅掌聲，送畀我遠道而來嘅朋友郎朗。」

郎朗升上舞台後，開心跟大家打招呼：「大家好。」台下掌聲如雷，郎朗說：「非常激動，我仍記得我哋20年前第一次合作，今天再一起真的很激動。」歌畢台下歡呼聲不斷，克勤謂：「你哋今晚真係好有福，呢兩首限定版，係2023年，5月16號先有！」

演唱會舉行到第4晚，克勤依然是每晚除了花、禮物外，仍不斷收到利是，他笑道：「每場都收到利是，大家係咪覺得我個樣似屋企負擔比較重，多謝大家鼎力支持李立仁、李力司（克勤兒子）教育基金。 」有觀眾現場拿出銀紙，叫克勤過去收，克勤見狀即笑道：「你現兜兜攞啲銀紙出嚟就唔好，你攞個信封入住佢。」觀眾仍不放棄說：「唔得，唔得，老闆鬧我㗎！」克勤再安撫說：「仲有2個鐘呀，你搵啲嘢入住佢啦。我一陣再行過嚟啦。」引得全場大笑。台下捧場嘉賓有楊受成及太太，關智斌，陳家樂，葉璇等。