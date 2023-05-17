一舞傾城︱莊鍶敏床戲一秒完事　莊思明失手露胸墊

陳法蓉、姚子羚、楊明、蔡潔主演，陳星妤、文凱玲、鄺潔楹、莊鍶敏、莊思明、趙碩之、關楚耀及高鈞賢聯合演出劇集《一舞傾城》，播出後引起不少熱話，除了演員精湛的演出外，故事劇情引人入勝，劇力萬鈞。故事背景設定為八、九十年代香港日式夜總會，蔡潔飾演的文雅倫（Monica）是夜總會中沙律姐（陳法蓉 飾演）旗下的王牌小姐。

其中一場戲情述鷹哥（李嘉飾演）向陳法蓉要求蔡潔提供服務，陳法蓉離開房間後，李嘉突然推倒蔡潔於枱上，並撕開她的衣物，蔡潔極力掙扎但不果，未能掙脫李嘉，只能讓李嘉騎在她身上粗暴地脫去衣物及撕破絲襪。蔡潔哭着大叫：「救命！放開！」其逼真的演技令人歎為觀止。

除了蔡潔外，李嘉亦與媽媽生魚旦媽（莊鍶敏 飾演）激烈床戰。惟有指赤度太大而遭關戲份剪掉，故播出時2人的床戲只剩下一秒，李嘉便「完事」令網民大叫失望。不過，網友亦讚李嘉為劇集犧牲「露點」演出，是目前最出位的演員。

另外，莊思明在劇中表現相當亮眼，其中一場戲她打扮入時，衣服低胸中門大開至肚臍位置，播出時可以見到她動作太大令衣服移位，失手露出胸墊。