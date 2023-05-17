白間美瑠 下乳大解放

踏入夏季，周不時會下雨，對於鍾意去沙灘睇靚女嘅男士嚟講，確係幾掃興吓！幸好，寫真女優喺近日賣大包，嚟個「下乳」大解放，究竟邊位女優咁「慷慨」？之唔係前NMB48嘅人氣成員白間美瑠囉！

靚人靚偈

日本大型人氣女團AKB48一向多靚女，唔少成員間唔中會幫唔同雜誌拍寫真，但喺筆者眼中，姊妹女團NMB48嘅成員質素更勝一籌，好似上西惠、上西怜兩姊妹，同埋近期人氣高企嘅童顏巨乳新勢力本鄉柚巴，都喺寫真界獲得一致好評。至於今日為大家介紹嘅白間美瑠，同樣出身於NMB48，擁有一副杏臉桃腮，五官又夠晒標致，絕對可以用美麗動人嚟形容。身材方面，雖然美瑠唔屬於巨乳尤物，但係體態夠弗又白滑，心口對E奶有番咁上下分量，而且屁股圓潤光滑，觀感順眼又養眼。

挑戰性感

今年25歲嘅美瑠，係NMB48第一期成員，早喺12歲已展開藝能生涯，係團隊中嘅大姐姐，到咗2021年正式以個人歌手身份發展。除咗唱歌同登台，美瑠相當受電視圈歡迎，拍過唔少電視劇，又經常成為綜藝節目嘅嘉賓。雖然美瑠有好多工作喺手，但佢冇忘記一班寫真迷嘅支持，所以久唔久就會拍寫真，展露一下自己嘅誘人美色，而最新作品將會喺6月推出，從封面所見，美瑠露出下乳，視覺效果相當性感誘人！美瑠亦表示，喺呢本寫真集入面有好多挑戰個人性感極限嘅演出，真係令人相當期待呀！