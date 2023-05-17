胡敏芝拍節目被水蛭咬　黃紫恩浮潛險生意外

無綫小花胡敏芝及黃紫恩，早前跟隨方紹聰（奶仔）到馬來西亞「上山下海」，拍攝節目《野外步出3玩野加大馬》。短短20天拍足15集節目，期間還要挑戰飛索及攀石等刺激玩意，台前幕後難免身心疲累。敏芝最難忘「行山」：「嚴格嚟講唔係行而係爬，嗰座山成1,200米，而且『行山』前仲要先行9公里到達營地，點知行行吓聽到警報，落大雨落到好似洗完頭咁。」

敏芝靦覥透露抵達營地後，原以為「有覺好瞓」，但卻發生「意外」：「設施簡陋，我哋所有人屈埋喺一個宿舍。半夜被水蛭咬之餘，仲聽到奶仔好以打雷嘅鼻鼾，台前幕後一個個被嘈醒，我仲去咗5次洗手間。（日後搵男友首要條件係冇鼻鼾？）係。」而接力抵埗的紫恩笑說：「我問敏芝拍攝情況，佢好以面如死灰咁，冇乜點答我，只係話『妳會好鍾意呢隊crew』，後嚟我終於get到，佢嘅意思係大家好有愛，拍攝即使再辛苦都好，晚上大家一定會圍埋一齊食飯，我飛返香港時未抵埗，已經好唔捨得嘞。」

不懂游泳的紫恩，卻異常喜歡水上活動，今次更膽粗粗挑戰浮潛。眼看大群魚仔在自己身邊游來游來，頓時被「美景」吸引到忘形O咀，口中的氧氣管立時鬆脫險生意外：「好彩教練眼明手快塞返入我個口，否則就真係大件事嘞。」問到奶仔倘若再有下輯，有甚麼新的構思，他打趣﹕「一直都係炎夏進行拍攝，好想試吓收起我嘅『慈雲山大髀』，唔再著短褲，而係去冰天雪地體驗一吓。」