脫星剝到上網　慾火直線飆升

呢幾年愈嚟愈多靚女化身性感網紅，實行靠自家製作嚟吸金，收入仲相當可觀，搞到唔少四仔片廠都為招攬高質新人而煩惱，甚至面臨人才流失問題，好似Mia Malkova就係其中一位加入網紅行列嘅脫界天后。

屢獲殊榮

只要你係四仔迷，相信唔會對Mia Malkova呢個名字感到陌生，事關喺美國加州出生嘅佢，樣靚身材正，擁有一對34DD天然巨乳，2012年出道時已經備受注目，仲喺2014年揚威頒獎台，除咗喺四仔界奧斯卡AVN頒獎禮上獲得年度新進脫星，又喺XRCO頒獎禮贏得最誘惑脫星，而喺往後幾年，佢繼續掃獎，正式奠定脫界天后嘅地位。

到咗2018年，Mia Malkova喺事業如日方中之際，突然開設打機直播頻道，當時經理人以為佢只係想有個渠道同粉絲交流，估唔到佢愈玩愈起勁，令演出量直線下滑，及至2020年，佢所演出嘅四仔作品更加係一隻手都數得晒。

專注網絡

正當唔少四仔迷以為Mia Malkova打算從脫界引退，佢忽然喺2021年AVN頒獎禮上獲得年度人氣脫星，產量少卻有獎攞，惹起唔少爭議。其實呢次獲獎同黑幕無關，而係因為Mia Malkova嘅戰線早已從脫界轉戰網絡，屬於最早一批喺OnlyFans開設會員制帳號嘅索女，亦因此賺錢賺到盆滿缽滿。

原來Mia Malkova有見脫界發展已去到瓶頸，所以想趁自己仲有人氣而鋪定後路，結果取得意想不到嘅好成績，家陣佢嘅Twitter有超過300萬支持者，IG粉絲更加超過1,131萬，名副其實係真網紅！雖然Mia Malkova曾多次同媒體表示，透過網絡搵嘅錢比演四仔多，但佢無打算脫離四仔界，所以四仔迷大可放心。