傳擔正《三生三世》　白鹿接楊冪棒衝頂

內地女星白鹿人氣高企，近日有傳將接演劇集《三生三世步生蓮》，令觀眾喜出望外，相信憑她得天獨厚的美貌及精湛演技，有望接楊冪棒憑《三》系列令演藝事業登頂！

內地女星楊冪天生美人胚子，甫出道即備受關注，2017年，她憑與趙又廷合作的仙俠劇《三生三世十里桃花》攻陷觀眾，人氣一時無兩，為其演藝事業創下佳績，連帶劇中兩名配角迪麗熱巴及高偉光亦受惠，在圈中打響名堂。未幾，《三生三世》三部曲中的第二部《三生三世枕上書》接棒開拍，並由迪麗熱巴及高偉光主演，再度掀起熱潮，令觀眾更期待第三部《三生三世步生蓮》的來臨。

「二搭」小生羅雲熙

近日終有消息流出，指《三生三世步生蓮》將於6月正式開拍，男女主角暫定人選亦隨之曝光，有傳女主角「成玉」將由白鹿擔演，男主角「連宋」則由羅雲熙演出，2人合作的仙俠劇《長月燼明》現正熱播，網民對他們「二搭」表示非常期待，紛紛大讚選角合適。

白鹿在劇集《周生如故》與《招搖》表現出色，羅雲熙亦憑《香蜜沉沉燼如霜》、《月上重火》等令觀眾留下印象，有網民大讚白鹿天生麗質，加上爐火純青的演技，大有機會接楊冪棒，憑《三生三世》系列衝上事業高峰！