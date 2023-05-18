【是日通勝】

農曆三月廿九

癸卯年 丁巳月 丙子日

吉時：凌晨1時至3時、上午9時至11時、晚上7時至9時

凶時：中午11時至1時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：出行、動土、安床

忌：作灶、修廚、取魚

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：11、27、30

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座：事業有進步，但財運一般，收入不似預期。

金牛座：得到好運氣加持，專注工作可贏得好口碑。

雙子座：運勢不過不失，保持一顆善心可帶來好運。

巨蟹座：理財投資必須審時度勢，否則易陷入財困。

獅子座：判斷力差，易墮入騙財陷阱，投資勿大意。

處女座：時刻保持真誠笑容，這樣會帶來更好運氣。

天秤座：一子錯，滿盤皆落索，謀事必須留意細節。

天蠍座：健康響警號，要注意多菜少肉，切忌偏食。

人馬座：愛情運差，懂得珍惜你的人，才值得去愛。

山羊座：迎來倒霉一天，只要沒做虧心事就不用怕。

水瓶座：事業發展遭受挫折，付出跟回報不成正比。

雙魚座：運氣好到不得了，職場上有機會一展才華。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）蛇 事業旺

（跌）馬 脾氣差

鼠：財運不錯，如有多餘錢，可考慮投資。

牛：人際關係好，可獲身邊好友瞓身支持。

虎：分析力強，遇到突發事件也處變不驚。

兔：珍惜眼前人，感情關係需要用心經營。

龍：頭腦冷靜，做事認真，不會感情用事。

蛇：事業運強，易獲貴人提攜，前途光明。

馬：是日沖煞，脾氣火爆，易爆發人事衝突。

羊：諸事不順，外出時必須注意交通安全。

猴：心思縝密，有利讀書考試，成績優異。

雞：是非纏身，低調少說話可避免得罪人。

狗：意外頻生，易惹是非，言行要極小心。

豬：缺乏自信，單身者有可能錯失好姻緣。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

姓名配置吉祥卻不利女人婚姻的筆劃

民間認為在傳統文化中「命」和「名」的作用相同，好的名字是可以起到改善運勢和命格的效果。一個人的婚姻、戀愛運除了受性格、八字命理、居家風水影響外，姓名數理的影響也不能忽視，以下看看哪些姓名數理格吉祥卻不利女性婚姻的筆劃吧！

‧姓名數理格21劃

象徵漸進發展、步步而進，猶如登梯一樣，立身興家，大博名利，乃貴重的吉數，男性用此筆劃代表吉祥。若女性用了此筆劃，容易對婚姻造成阻礙，表現為爛桃花多，婚後易出現聚少離多的情況。

‧姓名數理格23劃

象徵功名榮達，大志大業可成，實屬貴重的運數。男人用此筆劃能取得財富和威信，家庭圓滿，有利健康。若女性用了此數，性格較剛烈，婚後容易與丈夫出現意見不和，難有如意美滿的婚姻。

‧姓名數理格39劃

象徵權威、財帛豐富、才謀盈身。不過因為過於富貴，不是所有人都承擔得起。女人有此筆劃數，大多數工作能力強，屬女強人類型，但感情方面難找到另一半，即使結了婚，也容易出現家庭不合、夫妻之間矛盾頻生。