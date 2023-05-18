中年好聲音︱周吉佩鋪路轉型　龍婷李佳互爆秘密

《中年好聲音》三甲周吉佩、李佳、羅啟豪與殿軍龍婷因比賽而改變人生。周吉佩自覺歌藝進步不少，家庭亦變美好；李佳笑言收穫大批粉絲及歌唱學生；而有社交恐懼症的羅啟豪自言現時對鏡頭可流暢地說話，是180度改變；龍婷坦言以前較「收埋」自己，但賽後被形容是傻婆一名。

四人因比賽成為好友，更各自被起新花名，分別是「周吉冠」、「李亞佳」、「羅三少」及「龍四」，更互爆秘密。李佳笑指龍婷外表溫柔，但說起東北話時很犀利，龍婷亦指李佳經常嚷着要減肥，但每次叫她食飯都和應，是個好飯腳。羅啟豪透露周吉佩緊張時有搣手指的習慣，周吉佩就爆對方最初拿咪高峰會手震，並用另一隻手托住：「佢高招在唔突核，以為係台風。」

他們均希望成為全職歌手，周吉佩表示：「下一步係推出自己嘅歌，畀觀眾更加認識我。（做全職有冇經濟壓力？）有，我同太太約法三章，搞掂屋企個支出係大前提，之後點做都得，我會慢慢轉型，多啲教唱歌。」李佳表示之前苦無機會做歌手才做唱歌老師，現已簽約無綫的她，努力Keep Fit包裝自己。而龍婷由街頭表演者到走上幕前花了6年時間，她稱會珍惜成為藝人的機會。

至於在外國長居21年的羅啟豪，決定放棄當地社交圈子及生活，返港做歌手。講到內斂性格影響在娛圈的發展？他揚言：「我會努力，決定做就盡量去爭取機會。」周吉佩認為對方不用改變現時性格，笑言：「依家興呀，網友鍾意佢斯文同怕醜。」問到最想合作的歌手，周吉佩想跟同年出道的G.E.M.合作：「2018年佢上《流行經典50年》，我哋遇番有傾偈，希望可以高攀吓佢。」李佳想跟新一代歌手、《聲夢傳奇2》的黃洛妍合作，龍婷搞笑表示最心儀四大天王，至於羅啟豪坦言此刻最想跟李佳錄一首歌。