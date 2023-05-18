符致逸放棄做歌手　轉頭升呢任唱片公司老闆

歌手符致逸（Adrian）自從2019年離開環球唱片後，一直醉心於音樂製作的他，最近看中Web3（第三代互聯網）技術，建立唱片公司，並邀得圈中知名音樂人張德銘、Fergus Chow及韓國音樂製作人鄭在允加盟擔任創作團隊監製，希望發掘更多熱愛音樂新秀。本身做過歌手和幕後的他，音樂已成為生活的一部份：「講番轉頭，寫畀陳奕迅嗰首《我們都寂寞》已經係20年前嘅事，真係好瘋狂，當然我好感恩有呢個機會畀我真正進入音樂圈，後來轉做全職音樂人兼歌手，坦白講，條路真係唔算順利，但係最大嘅得著係令我認識更多同樣熱愛音樂又專業嘅幕前幕後。」離開樂壇數年，今年以唱片公司聯合創始人身份回歸，笑言人到中年，好想為自己、為音樂做點事，對於互聯網的新發展，承認行得比人前，但抱有信心。

Adrian眼見好多人喜歡音樂，但真真正正以此作搵食則好難，想為歌手寫歌、填詞更是難上加難，由於娛樂圈有一套既有的遊戲規則。「我希望可以藉住喺音樂圈嘅知識同人脈，畀個空間新、舊人結合，最希望可以吸引到一班未被發掘的新人合作，一齊做啲突破性嘅音樂同多媒體音樂藝術項目。」他認為現時的區塊鏈技術已經很成熟，加上NFT的發展潛力，相信甚有「錢」途，也想為樂壇帶來新的衝擊。

他除了想結集不同的音樂人，更計劃在不同平台分享音樂知識，正與Fergus Chow構思用歌曲講音樂歷史，「可能整個60年代Motown playlist出嚟，聽住歌學嘢，由專業人士傳授佢哋嘅音樂知識。」Fergus也期待這次的合作，為音樂人帶來更大的創意空間及商業機會。