周末多姿采　多元活動玩不停

臨近周末，當然又是時候諗定去邊玩好啦。無論你想一家大小去親親大自然，或者在網絡情人節與另一半去感受浪漫氛圍，抑或係約上知己好友做番日藝文青，小記都有好介紹，各種風格任君選擇。

綠「惜」都市農莊

想在市區都可以親親大自然？不如去青衣城推出的連串【綠「惜」青衣】主題活動啦，商場不但把天台平台及戶外空間進行「綠化」升級，打造3大全新「綠化」打卡位，包括「星光稻草園」、「綠色迷宮」及「巨型雛菊裝置」，讓大家邊打卡邊學習有機耕種知識。而且更繼續夥拍「香港青年協會有機農莊」，讓顧客有機會於近4,000呎的都市農莊親身體驗有機耕種，種植時令蔬菜，如橡葉生菜、紅生菜、意大利生菜、羅馬生菜、油麥菜及蘿蔔苗等，而參加者需以捐款形式報名參加，同時於每次收成期，捐出20%農作物給有需要人士，具有多重意義。

法式藝術及美食遊

想感受法國的浪漫氛圍？可以到赤柱廣場由即日至5月28日舉辦的「Art & Dine Festival」一遊，其以黑白手繪浪漫為主題，以粗線勾畫出多個法國名勝景點，打造艾菲爾鐵塔、凱旋門、羅浮宮及巴黎街頭Café等4大打卡位。除此之外，指定日子還設有街頭默劇表演、法式周末市集等，節目超豐富。周末於赤柱廣場或美利樓消費之後不要忘記換領最新口味的啤酒（憑任何電子消費），以及憑指定消費換領的法式甜點（平日換領不設客製小卡片）及參加法式DIY心意卡工作坊，驚喜浪接浪。

港一樹脂畫畫展

而身為藝文青的你就可以到由香港首個樹脂畫藝術品牌 agape design limited呈獻，即日至5月21日期間於parallel space藝廊展出的Rolland Cheung 張滙希香港首個樹脂畫藝術畫展《入畫：風、柔軟和速度》（Settle : wind, tender and speed），其以時間為主題，分為”風”、”柔軟”和”速度”三個區域，以樹脂（resin art）作為主要媒介，並邀請了日本當代書法家─松下夕那，為3大展覽區的書法字題字。場內會展示藝術家最新的3件大型樹脂藝術作品及20件中型作品，當中更結合多媒體裝置藝術及場地獨特體驗設計，同時亦會首次展出藝術家最初期2016年畫作，令人目不暇給。