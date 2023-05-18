布志綸出新歌MV邀請RubberBand主音6號操刀執導

歌手布志綸（Alan）推出新歌《光之道》，挑戰從未試過的曲風，特別請得本是導演的樂隊RubberBand成員6號為MV執導。由樂隊Mr.成員身份入行的Alan一直想寫歌，但今次卻嘗試唱別人的創作，結果在眾多Demo中，選出為他度身訂造的歌詞成就了新歌。歌曲不僅是Alan的寫照，亦可以是勉勵任何人的歌曲，他說：「每個人面前都有一道光芒，要向着它邁步前進，無論有多艱辛，仍要向着呢度光明點進發，就是每個人嘅光之道。」

MV的構想，源於Alan與6號的一次對話，Alan回憶道：「我有段時間離開了幾個月，嗰陣同6號傾咗個零鐘頭電話，講及自己對呢首歌嘅想法同腦海中出現過嘅畫面，另外亦交換咗喺內地生活上嘅點滴、睇法… ，我只想好純粹咁感受同人與人之間嘅相處。」Alan的內心剖白，令6號想到與歌詞相互緊扣的MV故事，6號謂：「MV中由王雍泰飾演夜間清潔工人，Alan飾演夜間OT嘅白領，沉鬱嘅清潔工拒絕接觸世界，封閉自己，但甚少交雜的白領喺離職時送咗茁壯成長嘅盆栽，令清潔工終覺得需要改變，尋找自己光之道。」

其實Alan與6號過去曾音樂表演上碰頭，沒想到首度合作，竟然是由6號為Alan執導MV，被問到可會再有音樂創作上的合作，Alan表示：「我甚少有預謀、刻意咁同其他音樂人走埋一齊做創作，好多時都係撞出嚟，撞啱Topic或者啱嘅Show或者啱嘅工作，不過我相信日後會有機會！」