趣味特色潮鞋　腦洞大開反傳統

喜歡可愛有趣的事物，一定對JW Anderson這個品牌不陌生，品牌主理人Jonathan Anderson是創意鬼才，擅長設計各種自然事物呈現在時裝上，看起來顯得童趣十足。在2023春夏時裝秀上，品牌與英國傳奇雨靴品牌 Wellipets推出青蛙雨靴，搞怪的造型讓人愛不釋手。另一邊廂，創意品牌MSCHF亦都推出了倒轉穿着的波鞋，令人大跌眼鏡。

青蛙防水鞋

恰逢雨季來臨，雨鞋變成了人人關注的時尚單品。今次JW Anderson攜手英國品牌Wellipets推出的青蛙雨鞋Frog Loafer，一定能令大家在平凡的雨天穿搭之中脫穎而出。以童年時的美好回憶為靈感，將Wellipets的標誌性雨靴Frog Wellingtons設計融入其中。鞋頭是青蛙造型，包括突起的大眼睛與紅色嘴巴，還一次性推出了除綠色之外的黃、藍兩色。但其實青蛙雨靴的由來已久，早在80年代就有英國皇室成員穿過。當時的戴安娜王妃抱着年幼的哈利王子，而王子腳下就踩着一雙Frog Wellingtons，十分可愛。

正反兩穿波鞋

創意品牌MSCHF多次推出意想不到的波鞋設計，近期他們腦洞大開推出了反轉設計的波鞋BWD。在鞋頭與鞋後處都設計了開口，有「正着穿和反着穿」的兩種穿着方式，讓大家自由選擇。鞋子整體為橙色搭配黑白灰色，鞋底是橡膠啡設計，鞋側印上品牌Logo的橙色字樣。