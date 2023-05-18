造星V︱大熱Nathan頭像轉黑圖　疑女友墮樓身亡

ViuTV選秀節目《全民造星V》本周開播，當中（2）參賽者魏念恩（Nathan）未開播已係大熱人選之一，佢曾先後為Winka@COLLAR及歌手陳蕾擔任MV男主角，星途無限。不過有網友發現，Nathan社交網頭像轉為黑圖，隨即傳出前晚（17日）有女子疑受情緒問題困擾，於葵涌石籬邨墮樓身亡中，該女子疑為Nathan女友。

有傳男方自參加《造星V》後分身不暇，二人感情大受影響，女方曾多次致電男友不果，情緒受困下選擇輕生。而每集完結後，Nathan均會在社交關組同粉絲吹水，但由前晚（16日）之後，就未有現身，而其本人並未有回應媒體查詢。

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