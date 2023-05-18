有線新聞爆逃亡潮　女主播跳《FLOWER》惹高層不滿

有線新聞部最近爆出主播「逃亡潮」，前日（16日）就有一日內連走3位主播嘅驚人時刻，當中新聞小花余茵娜、梁思齊，及有「鮮肉主播」之稱嘅梁家正同日離職，新聞部眾同事亦齊心歡送，成件事變得溫馨又和諧。當中幾位靚女主播即場Cover韓團人氣女團BLACK PINK成員Jisoo嘅處女Solo《FLOWER》舞步，直頭就係網友最想睇到嘅畫面，難怪佢哋Last day都玩到癲！

網民大讚「主播女團」夠噱頭，加埋新聞部其他主播為三人送上蛋糕、氣球等，近日醉心花藝嘅主播羅添盈，更通宵製作大大紮花束畀三位，非常有心。

不過有主播界前輩發文，指係「新聞業界的恥辱」。據悉，有線新聞及資訊總監關慧玲以「新聞廠的應用」為題，向員工發內部發通告：「新聞由編採至報道是專業、嚴肅的工作。有線新聞的專業形象是由新聞部所有同事艱苦經營而來，能夠保持下去，全賴大家在新聞專業上的堅持。希望大家明白新聞部是一個整體，無個人、無組別之分，大家的一言一行代表著『有線新聞』，希望大家協力維繫，謹言慎行。新聞廠是一個新聞部的核心，別具象徵意義，大家應該好好發揮它的功能，將最快、最新、最專業的新聞報道帶給觀眾，而不應該視它為一個嬉笑玩樂的舞台。」事後有主播則表示，有「高層不滿」所以要將片段下架。