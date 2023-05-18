靈敢侶情：為傳統點心出一分力

教了西餐和烘焙8年，近日開始做中式點心，蒸包、酥點、餃類全部都做，但傳統食物總得經歷時代的變遷、和人對健康要求的改變，於是我不能搬字過紙地用師傅的食譜，一旦要改，又忙到一頭煙。

先說揉糰的方法，學生來到，雖說想學習，但又不能太複雜，雙手更加不能累，否則他們學了，回家也不會做。相比起點心那種硬橋硬馬、捲起衣袖就包幾百件的做法，我必須設計出輕鬆得來有點難度、難得來容易掌握的做法，這已經夠我忙。

其次，就是材料。中式點心常用白油和色素，白油俗稱化學豬油，屬氫化過的油，含反式脂肪；色素則有俗稱黑水的仿焦糖液，兩者我都不能用，那就惟有讀幾篇食品科學研究，用天然的材料研發出純素豬油，色素則要用黑糖，但又不能多糖，這又夠我忙。

最後，就是不能炸。師傅會拿蘿蔔絲酥餅去炸，我則不能炸，但又要夠酥脆，吃時亦不能油膩，這再令我更忙。

怎麼我教開西餐和烘焙，要走去開始點心？因為，眼見年輕一代都習慣了吃蛋糕、麵包，我作為廚藝導師，突然很想讓傳統點心在時代的變遷之下承傳落去，只要我能做出學生都鼓勵兒女吃的點心，出一點綿力該有幫助。

就這樣，忙了兩個月，終於，我把一切難關都解決了！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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