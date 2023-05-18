MIRROR Solo演唱會詳情曝光　購票攻略一文睇晒

MIRROR去年7月在紅館發生墮屏意外，不過沒有影響他們再開騷的心，今日（18日）MakerVille宣布MIRROR成員Jer、Anson Lo、姜濤、Edan、AK和Ian將會以不同的主題，分別於香港會議展覽中心及亞洲國際博覽館Arena舉行，而日期將會由7月開始至8月底陸續舉行。

記者會完結後，MIRROR的官方社交平台立即宣布個人演唱會的詳情，而早前流傳會開個人演唱會的另外兩位成員亦公布了，分別是江𤒹生（Anson Kong）及陳卓賢（Ian），他們的個人演唱會將於2024年夏季舉行。

MIRROR為報答MIRO，他們每個人的演唱會首場都會預留70％的門票予官方歌迷會會員，其餘場次都會有70%作公開發售，到時撲飛的粉絲們就要留意公布。

MIRROR演唱會詳情：

Jer: 2023年7月7-9日 8:15pm 香港會議展覽中心HALL 5BC

Anson Lo: 2023年7月23-25日 8:15pm 亞洲國際博覽館Arena

Keung To: 2023年8月3-5日 8:15pm 亞洲國際博覽館Arena

Edan: 2023年8月26-27日 8:15pm 亞洲國際博覽館Arena

票價: $1,080 / $880 / $580