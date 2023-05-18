手提遊戲機鬥好玩　掌上開戰

流動遊戲市場近年被手機攻陷，連帶手提遊戲機的研發亦停滯不前，好似Switch Lite已是4年前的產物。然而最近Handheld Console忽然熱鬧起來，繼熱爆的VALVE Steam Deck後，ASUS亦正式發表ROG Ally手提遊戲機，搭載AMD Ryzen Z1系列APU及Windows 11系統，可以1,080p@120Hz暢玩大食遊戲。同期一眾手提機款亦各具特色，掌上遊戲大戰一觸即發！

強勁硬件

ASUS開發的ROG Ally用上白色長形機身，握把位斜邊加入條狀花紋，符合人體工學設計，所以縱然重608g，雙手長時間拎住打機亦算舒適。內置7吋FHD觸控屏幕，擁有120Hz刷新率、7ms反應時間及sRGB 100%廣色域，規格達電競級數；同時亮度有500nits，配合康寧DXC玻璃膜降低反光率，在戶外陽光下畫面依然清晰。按鍵則沿用大路布局，左右兩邊都備有蘑菇頭，左邊是十字方向鍵，右邊有4個功能鍵，加上機頂4顆L/R扳機鍵及機背按鈕，操作就手。最特別是硬件猶如一台微型電腦，搭載AMD Ryzen Z1系列APU結合RDNA 3 GPU，支援AMD FSR及RSR升頻技術，配以16GB RAM及512GB SSD，實測《NBA 2K23》可行到85fps，效能媲美家用遊戲機。它依靠零雙風扇系統散熱，具有超薄散熱片及高密度散熱管。遊戲方面，它兼容Steam和EA play等遊戲串流服務，並預載90天Game Pass Ultimate，讓玩家免費暢玩數百款遊戲。

操作靈活

Steam Deck出自遊戲發行商VALVE之手，最大賣點是可暢玩Steam平台上數以千計的遊戲，在AMD Zen 2 CPU、RDNA 2顯示卡、16GB RAM及最高512GB SSD強勁硬件加持下，輕鬆執行各款遊戲。另搭載7吋1,280×800屏幕、兩邊十字鍵、機背4按鍵、機頂LB/RB鍵，機面更有兩個觸控板，操作靈活；內置USB-C支援DisplayPort 1.4傳輸出，最高可輸出8K@60Hz或4K@120Hz畫面，介面同時支援45W充電，內置電池夠玩2至8小時。

手掣變身

Backbone One表面是一個手掣，採用可伸縮手把的簡潔設計，實際上它可接駁iPhone或Android手機，搖身一變成手提遊戲機。它本身沒有電池，而是耗用手機電力來驅動，除了原生支援各款手遊，當安裝專用程式後，還能從單一頁面串流啟動Xbox、PlayStation、Steam等平台遊戲。另外，它也支援內容創作，可隨意擷取、剪輯遊戲片段，並上傳到Twitch等視訊平台分享。

電競而生

Razer Edge採用6.8吋AMOLED屏幕，支援2,400×1,080解像度及144Hz刷新率，另搭載Snapdragon G3x Gen 1處理器、8GB RAM及128GB ROM，並可以microSD卡擴展至2TB容量，加上主動散熱設計，完全為電競而生。它備有5G及Wi-Fi版本，玩到Android原生遊戲及Steam平台遊戲。針對直播需要，它還設有500萬像素前置鏡頭、雙數位咪高峰及THX Spatial Audio雙向喇叭。

模擬震動

AYANEO 2採用高度一體化設計，機身全無外露螺絲，外觀簡約。內置7吋1,920×1,200解像度無邊框屏幕，配以AMD Ryzen7 6800U APU、最高32GB RAM及2TB儲存空間，規格拍得住電競筆電。操作則主要依賴霍爾操縱桿，具有高準度及長使用壽命。內置與Switch相同的線性馬達，根據場景模擬不同震動效果。獨家AYASpace介面擁有豐富遊戲庫，讓用戶盡情暢遊玩PC大作。