梁非同王志良擦出感情火花　通電交流摸索新感覺

粵劇新貴王志良及梁非同在今年2月合演的新《胡不歸》反應空前熱烈，僅相隔半年，這對新一代粵劇CP載譽歸來，將於8月11日至12日，回歸西九戲曲中心重演兩場，門票於明天（19日）公開發售。今日（18日）新《胡不歸》出品人暨總策劃彭美施，偕同藝術總監尹飛燕，以及演員王志良、梁非同、陳玬橦及司徒凱誼等，在銅鑼灣舉行發布會，而現場布置極有心思，猶如置身舞台，放了多個1：1人形紙牌，盡見演員演出時的精湛神髓。

發布會上彭美施獲贊助商送贈玉石造的《紅樓夢》寶典，她笑言：「如果我搞《紅樓夢》嘅時候，就係我退休嘅日子！」感謝親友及各界支持的她，表示一定要比首演做得更好，更視之為一個考驗，又說內銷情況不錯，故對今次重演十分有信心：「今次重演喺內容上有少少修改，令劇情更合理化、增強張力，王志良同梁非同更加有默契同感情，令到劇本去蕪存菁。」第二度為新《胡不歸》擔任藝術總監的尹飛燕，獲王志良及梁非同獻花致謝時，她笑說：「母親節過咗喇喎！」她說當初做藝術總監一職時，是感到戰戰兢兢及有壓力：「上次演出嘅成績，我覺得非常滿意，今次重演一定要搞多啲新意思，令劇情更緊湊，更令觀眾會有新鮮感，每次睇有唔同感覺。」

身為主角的王志良對於今次重演，十分感謝彭美施給予機會，他說：「每次演完都會再思量，想一次比一次更有突破，否則觀眾會好悶。感情戲份上，今次會更細膩。」至於梁非同則指新《胡不歸》是經典，對新演員來說是一個不錯的挑戰，並感謝各界支持，期望重演的表現會更好，而其中一段「逼媳」更是相當考工夫。

發布會後，和梁非同一起接受訪問的王志良，表示是次重演，在感情戲會有更多火花：「我哋喺情緒方面會『通電』，擦出真感情，希望大家可以交流得更好，依家仲係摸索中，希望演得更投入、有新嘅感覺。」至於梁非同則說希望在唱腔方面，會演繹得更仔細及動聽，演技方面希望流暢度提高。對於上次首演時做夫妻，王志良和梁非同被問到如何評價對方時，他們異口同聲說不敢評分，梁非同說：「今次再合作係非常開心，外界都好喜歡我哋呢一對，我希望同王志良可以交流更多，我哋都思量緊點樣喺眼神同身段方面，做得更加優美。（王志良係稱職老公？）佢係好稱職嘅丈夫，尤其尾場嘅一場仙境，多謝排舞師嘅用心排舞外，王志良搵太太嘅癡情同傷心，真係好用心去演。」王志良說一直聽到不少評論，尤其有不少觀眾反映，指邂逅那場，是演出了那份兩小無猜的溫情，問到演出時雙方有否真的視對方為自己的另一半時，梁非同說：「演出一定要真，係當正佢係老公。」王志良則說：「我絕對要當正佢係老婆，因為要投入，演出真感情，觀眾先至感受到。」

彭美施接受訪問時，指新《胡不歸》首演時獲甚高評價，甚至被指是把粵劇活化：「外界認為呢部劇係活化咗傳統粵劇，成為一部青春版嘅新《胡不歸》，達到俊男美女嘅效果。而呢部劇嘅布景不單美侖美換，換景速度都好快，吸引好多年輕觀眾嚟欣賞，首演時見有好多大學生、中學生都有嚟欣賞。」相隔半年即重演，迅度之快，在本地粵劇界來說算是少見，彭美施說決定重演，源於一直聽到不少渴求的聲音：「尤其有部分係冇睇過，但聽到口碑唔錯，所以更加想嚟睇。」

梁非同憑新《胡不歸》一躍成為首席花旦，可謂是本地粵劇界的清泉，一手提攜的彭美施，對她讚不絕口：「我哋相識係一個緣分，直至早年佢喺《白蛇傳》演『青蛇』，我覺得佢非常亮麗，進步非常大，愈唱愈好。從演粵劇十幾年嘅佢，係一個可造之材，非常勤力同捱得苦，以佢嘅碩士生嘅學歷，絕對可以做其他工作，但係佢非常醉心藝術，下咗唔少苦功，各方面都好落力去花心思，喺舞台上充滿光芒，佢真係一個正印花旦，希望佢百尺竿頭，更進一步。」