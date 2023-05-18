【營事檔案】蝦醬雞柳電飯煲飯　豐富維他命

以電飯煲煮飯之外，更可以將不同的食材加入其中，一鍵就可以煮好，而運用了蝦醬及蝦乾，可增加整個菜色的鮮味。預先醃好了雞肉後，加入所有食材，交給電飯煲煮熟就完成。十分適合時間趕忙的媽媽、都市人或不太擅長下廚的人士。

肉類含獨有營養素

雞肉、牛肉、豬肉作為三大常見的肉類，主要提供動物性蛋白質，同時也提供了豐富的維他命和礦物質，例如維他命B6、磷、鋅和鎂。其中，維他命B12只可由動物性食物中攝取，有助製造紅血球、保持神經系統健康，以及幫助蛋白質的代謝。奶類、魚類、雞蛋等都含有維他命B12。

蝦醬調味好幫手

蝦醬是一種常見但用途較窄的調味料，是由蝦發酵而製成的，富含蛋白質、維他命和礦物質。一般常用作炒通菜，但只要多花心思，都可以為不同菜色加添風味，如煎薄餅、蒸雞腿或用來醃肉，就可增加更多煮食新意。鈉質除有助保持神經系統的正常功能，同時也是維持身體水平穩定的電解質之一，但都市人口味較重，應小心每天鈉攝取量，以免增加患上高血壓等疾病的風險。

【蝦醬雞柳電飯煲飯】

材料：

米 1杯

雞柳 4條

蝦乾 1湯匙

珊瑚菇 半盒

醃料：

蝦醬 1茶匙

蒜蓉 1茶匙

豉油 1茶匙

糖 1茶匙

米酒 1茶匙

調味料：

薑 2片

煲仔飯豉油 2茶匙

葱 適量

做法：

1.雞柳斜切條，加入醃料醃約15分鐘以上。

2.薑切絲、葱切碎、珊瑚菇切片、米洗淨備用。

3.在電飯煲中加入米、1杯水，鋪上雞柳、蝦乾、珊瑚菇及薑。

4.按煮飯鍵，跳起後加入葱花及煲仔飯豉油，完成。

Profile

謝施敏(Kirby) - 認可營養師 (香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按照香港人繁忙生活習慣，設計簡單美味的瘦身營養餐單。