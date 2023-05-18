【營事檔案】蝦醬雞柳電飯煲飯 豐富維他命
2023年05月18日 17:00
東網電視更多新聞短片
（作者提供）
以電飯煲煮飯之外，更可以將不同的食材加入其中，一鍵就可以煮好，而運用了蝦醬及蝦乾，可增加整個菜色的鮮味。預先醃好了雞肉後，加入所有食材，交給電飯煲煮熟就完成。十分適合時間趕忙的媽媽、都市人或不太擅長下廚的人士。
肉類含獨有營養素
雞肉、牛肉、豬肉作為三大常見的肉類，主要提供動物性蛋白質，同時也提供了豐富的維他命和礦物質，例如維他命B6、磷、鋅和鎂。其中，維他命B12只可由動物性食物中攝取，有助製造紅血球、保持神經系統健康，以及幫助蛋白質的代謝。奶類、魚類、雞蛋等都含有維他命B12。
蝦醬調味好幫手
蝦醬是一種常見但用途較窄的調味料，是由蝦發酵而製成的，富含蛋白質、維他命和礦物質。一般常用作炒通菜，但只要多花心思，都可以為不同菜色加添風味，如煎薄餅、蒸雞腿或用來醃肉，就可增加更多煮食新意。鈉質除有助保持神經系統的正常功能，同時也是維持身體水平穩定的電解質之一，但都市人口味較重，應小心每天鈉攝取量，以免增加患上高血壓等疾病的風險。
【蝦醬雞柳電飯煲飯】
材料：
米 1杯
雞柳 4條
蝦乾 1湯匙
珊瑚菇 半盒
醃料：
蝦醬 1茶匙
蒜蓉 1茶匙
豉油 1茶匙
糖 1茶匙
米酒 1茶匙
調味料：
薑 2片
煲仔飯豉油 2茶匙
葱 適量
做法：
1.雞柳斜切條，加入醃料醃約15分鐘以上。
2.薑切絲、葱切碎、珊瑚菇切片、米洗淨備用。
3.在電飯煲中加入米、1杯水，鋪上雞柳、蝦乾、珊瑚菇及薑。
4.按煮飯鍵，跳起後加入葱花及煲仔飯豉油，完成。
Profile
謝施敏(Kirby) - 認可營養師 (香港營養師學會)
「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按照香港人繁忙生活習慣，設計簡單美味的瘦身營養餐單。