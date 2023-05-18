袁偉豪拍旅遊節目　爆張寶兒晏起身

藝人袁偉豪與太太張寶兒之前以夫妻檔拍攝無綫旅遊節目《同屋企人去旅行》，而今晚(18日)及明晚將播出最後2集。整個旅程，袁生袁太都表現得相當冤氣，全程瘋狂自拍之餘，又不斷「你窒我、我窒你」打情罵俏。袁偉豪不時有意無意在鏡頭面前大爆老婆「晏起身」、每次出門都要花很長時間化妝，平時亦甚少下廚等，但每次窒完或爆完老婆小秘密後，他都必定馬上認低威，偶爾又會口花花氹張寶兒開心，十分抵死。

有一幕張寶兒正經問他：「平時旅行鍾意做乜?」，豈料袁偉豪零預警下爆出一句：「我剩係鍾意幫我老婆影相」，成功氹得張寶兒笑逐顏開」。袁偉豪更乘勢指每次出遊的使命就是「睇實」張寶兒，甜度爆錶：「我要睇住你，你知你近年幾唔捱得，次次出完埠你就病，我命中注定就係要湊住你。」

明晚（19日）一集，袁偉豪將接受太太開出的「四分鐘對望」挑戰，二人在叢林中不發一言對望，張寶兒起初一直強裝鎮定，直到袁偉豪問她是否有異樣時，她即馬上流下感觸眼淚，張寶兒邊抹眼淚邊說：「我好少咁樣望住你，我好開心咁多人裏面都會遇到你。」此時，全程無厘正經多的袁偉豪亦發表「愛的宣言」：「呢五年嘅感覺係愈嚟愈需要你，我每一日出街都會拖住你，因為我覺得拖住你令我好安心......拖住你令我覺得好快樂，多謝你喺我最脆弱嘅時候扶住我。」