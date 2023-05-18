陳瀅愛犬入院　淚灑片場忍痛現身開鏡拜神

藝人周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚、王灝兒（JW)、麥美恩、黃子恆、曹永廉等在將軍澳電視城為劇集拜神。女主角陳瀅姍姍來遲，原來因狗狗入了醫院，趕去探望愛犬後，再趕回來。講起愛犬顯得相當傷心強忍淚水，更要擰轉面抹眼淚，她聲沙沙說：「因為屋企有少少事，狗狗16歲，入咗醫院，頭先返咗去睇佢。」陳瀅顯得相當傷心，但指會繼續開工，因為是專業演員。

陳瀅以貼身女俠造型示人，直言今次廠景較多，拍攝外景時相當幸運，每每拍攝前也落過雨，較為涼快，故今次比上一輯拍攝得舒服。講到朱敏瀚指要連拍4日冇得瞓覺，只剩下半條人命，她笑說：「上次係6、7、8日冇得瞓，減咗一半已經好好。」嘉洛則說：「上次係完全冇命，今次半條人命，個進步空間好大。」陳瀅又笑指故事會周圍「抽水」希望觀眾看到會心微笑。

身為劇中搞笑擔當的嘉洛被問到續集可有壓力？他笑說：「搞笑擔當絕對唔係我，都冇壓力，用玩嘅心態，又冇話要比上次做得好。」陳瀅則說：「我有架喎，今次我哋4個創作多好多，唔可以衰過上次，大家都諗點樣可以搞笑啲，最大進步係JW。」但她又笑言JW易呃容易被整蠱這方面則沒有進步。