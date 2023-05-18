Tiger未見推出個人單曲：隨緣啦

今日是MIRROR成員Tiger(邱傲然）首次以個人身份出席護膚品牌活動，Tiger承認都算貪靚：「冇得唔貪靚要搵食，而家基本護膚都會做，(日日敷mask？) 未勤力到咁嘅地步。」目前仍然忙於拍攝電影《12怪盜》，他指戲中都有好多複雜嘅場口，都要時間準備，戲份都正路平均，之前他執導過一部電影，是否有所經驗知道點樣拍得自己靚啲？他笑說：「我哋唔係皮皮（Frankie)嗰啲零死角嘅靚仔，總會有啲位冇咁靚，有啲位會靚仔啲，仲摸索緊，(問皮皮教路？)教唔到，因為佢天生靚仔唔使搵，我覺得自己右邊面靚啲。」

戲中他都有動作要多少少時間練習，但可能疏於操練，所以慢啲上手。你有好多打鬥場面？他說：「係要郁，但好得意嘅，將來你哋睇到就明，（要身手敏捷？）係要，（咁你合格？）合格啩！」隊友Stanley最近終於推出個人單曲，幾時到他？他說：「我冇乜好強求，隨緣啦，真係有呢個機會或者機緣巧合再算，而家暫時集中喺其他方面發展，（電影方面？ ）其實我冇限死喺邊一方面，有嘢做就做，（你唔想有自己單曲咩？）有可能都係一件好事，但唔係短期內，唔會強求要好快推出，（問下公司幾時到你？）隨緣，（你唔夠積極爭取！）唔同嘅爭取啫，（爭取咗乜？）咪（執導）拍咗部電影《是日精選》，（你仲想嘗試乜工作？）太多嘢想試，我都想拍下喜劇或者在紮實啲嘅動作戲。（唔係想唱歌？）都唔係唔想，但遲吓先，（要排到幾時到你？）唔知㗎，未輪到時咪再準備好啲先。」