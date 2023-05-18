黃紫恩完成夢想：一畢業就加入TVB呢個大家庭

藝人方紹聰(奶仔)身兼監製及主持的無綫J2節目《野外步出3玩野加大馬》找來J2er黃紫恩(Jojo)齊齊挑戰自我，大玩潛水、越野車、滑翔傘等極限運動，期間Jojo不但繼續發揮勇者本色玩得異常投入，更學乜都勁快上手。之後二人轉戰魚池體驗差不多2呎長的錦鯉「啜腳皮」感受，大晒玉腿的Jojo猛叫「好爽」。

談到《野外步出》系列來到第3季，奶仔坦言無限感觸，他透露今季是首度與嘉賓合作，因而更責任感，照顧同行人感受的同時，也要確保各人安全。奶仔又強調今輯印象最深刻是玩笨豬跳︰「玩完嗰刻內心份喜悅係唔單止係完成一份工作，就好似《野外步出》唔只係一個旅遊節目，過程亦令我更加認識自己，係一個人生重要嘅體驗。」

Jojo則自爆加入TVB是從小到大的夢想：「所以我一畢業就加入呢個大家庭」。Jojo又謂最初充滿挫敗感，她說︰「主要係來自比較，會諗點解人哋啲稿講得咁順、個妝咁靚、個頭咁靚嘅......呢個圈太多好靚、好聰明，同比我更好嘅人。頭2個月好想寫辭職信，同公司講我真係做唔到落去。」Jojo透露情況最差時，一度患上「鏡頭恐懼症」，只要對着鏡頭就講不到對白，但在家人面前又要扮到若無其事，她續說︰「嗰時食完飯就會返房，因為唔想畀屋企人睇到自己唔開心。」